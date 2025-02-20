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影／南市警破俊男美女詐團機房 十幾個「正妹」全都是壯漢

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警察局配合警政署建置的「打詐儀錶板」，今天公布全市今年1月份詐欺發生狀況、趨勢及態樣；刑事警察大隊長李宏倫指出，曾破獲詐團「假交友」愛情詐騙機房，抓出十幾個網路頭像顯示「正妹」的成員，結果清一色全都是壯漢，沒有一個是女性。

李宏倫指出，目前詐騙集團在愛情詐騙的手法都是先研究被害人PO在社群媒體上的生活動態，然後要展開詐騙的成員也會在臉書或IG上經營個人帳號，PO出照片、影片後，也會有詐團成員幫忙按讚、留言，看起來就像真正存在的台灣女子。

之後詐團開始接觸被害人，因為有研究，談話也能打動被害人的心，之後噓寒問暖，假意關心、問候，詢問「吃飯了沒」、「不准熬夜」、「心情怎麼樣」等；被害人通常孤身一人，被關心後十分感動，覺得「沒有人關心我」，只有「她」關心。

李宏倫說明，詐團成員放長線、釣大魚，設計雙方都是都會孤獨男女的情境，等到合適情境下，就稱呼被害人稱呼「老公」，被害人也回稱「老婆」，深陷其中；詐團此時開始說「家裡出事」、「親人生病」、「發生意外」等，請被害人幫忙，也有的是提供保證獲利管道，從假交友轉成假投資詐騙。

被害人匯款幫助「老婆」後，或依指示加入LINE群組，下載指定APP投資後，對方可能就消失無蹤，再也聯繫不上。

李宏倫分享，曾經破獲台南市一處「假交友」詐騙機房，裡面十幾個人清一色全是壯漢，每天的工作就是拿起手機，跟各式各樣的男性談網戀；他們下載很多美女圖庫，設定自己是台灣正妹，跟被害人聊好幾個月，最後一次騙光。

警察局局長林國清也指出，網路認識「俊男美女」噓寒問暖，以各種理由要求匯款，多半是詐騙；臉書粉絲專頁或line群投資訊息，這些十之八九都是騙人，千萬不要相信。只要有疑問，可到鄰近派出所或撥打165反詐騙專線諮詢。

郭彥均（右4）表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」。記者袁志豪／攝影
郭彥均（右4）表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」。記者袁志豪／攝影
刑事警察大隊長李宏倫（左）指出，曾破獲詐團「假交友」愛情詐騙機房，抓出十幾個網路頭像顯示「正妹」的成員，結果清一色全都是壯漢，沒有一個是女性。記者袁志豪／攝影
刑事警察大隊長李宏倫（左）指出，曾破獲詐團「假交友」愛情詐騙機房，抓出十幾個網路頭像顯示「正妹」的成員，結果清一色全都是壯漢，沒有一個是女性。記者袁志豪／攝影

被害人 詐騙集團 警察

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