影／青壯年族群遭詐比率逾6成 刑警大隊長：網路操作難攔截

台南市警察局公布「打詐儀錶板」數據，全市24歲至49歲青壯年族群為遭詐比率最高占62.42%，刑警大隊大隊長李宏倫指出，主要來自青壯年有積蓄後就想要投資，且多用網路操作；長者步入金融機構，則優先會被行員關懷慰問，導致目前青壯年遭詐比率反而偏高。

台南市警察局配合警政署建置的「打詐儀錶板」，今天公布全市今年1月份詐欺發生狀況、趨勢及態樣，被害人年齡層：比率最高為24歲至49歲占62.42%、次依序為23歲以下占16.47%、50歲至64歲占15.63%、65歲以上占5.49%。

大隊長李宏倫說明，長者不太會看網路假投資廣告，比較少在網路操作轉帳、匯款，若被詐騙，往往是前往銀行臨櫃提款，這時候行員多半會詢問用途，若察覺有異，就會通報警方，因此有效壓制遭詐比率；但青壯年族群會使用網路，不一定需要到銀行操作。

李宏倫表示，詐騙集團會謊稱能代操股票或虛擬貨幣投資的專家，要求青壯年民眾加入LINE群組，裡面可能有100多人，事實上全都是詐騙集團，鎖定被害民眾一人；詐團角色扮演，紛紛指導如何投資，假冒民眾的帳號PO出獲利單，聲稱「又賺了多少」，都是詐騙操作。

詐騙集團使用人海戰術，各有飾演角色，裡面可能還有自稱檢察官、警官的投資民眾，早就製造好相關情境，指導被害人遇到行員、警察關心，應如何回答；被害人眼見投資100萬，對方指示下載的APP上就顯示獲利10萬，之後就投越多，事實上都是詐團操作的假象。

李宏倫說明，詐團用情境包圍被害人，讓他們自認為「不可能被騙」，而且因為APP上顯示有獲利，甚至相信群組內的「警官」，遇到警察應如何對話；導致被害人相信詐團，而不相信警察，如同藝人譚艾珍至台南市警局分享「妳就是一個人，面對很多很會演戲的人」。

李宏倫指出，近日朋友的親人遭詐騙，請他幫忙勸說，他以「刑警大隊長」身分向對方說明，結果對方仍不相信、不願意報案；詐騙集團設計一整套模式跟體系，研究、關心、包圍被害人，等到想要的金額一得手，就消失無蹤。