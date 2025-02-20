彰化市大埔路試辦標線型人行道 7天取締28件違停

彰化市大埔路試辦人本道路計畫劃設標線型人行道，警方14日開始取締違停，截至今天共取締28件違規，汽車有15件、機車13件，警方指出，只要車身車胎占用人行道即違規。

彰化縣政府為優化大埔路行人通行空間，今年1月劃設總長約1050公尺標線型人行道，並將原有車道縮減為雙向各3.2公尺寬混合車道，以及設置1.5公尺寬停車區，為行人提供專屬步行空間。

警方指出，標線型人行道依道路交通標誌標線號誌設置規則繪設，以綠色為鋪面，明確區分人行道範圍，同時劃設停車彎，提供汽機車停車空間，希望達成「人本交通」與「汽機車平權」共識，也從14日開始取締違規停車。

彰化縣警察局彰化分局統計，從14日至今共取締28件違規停車，汽車有15件、機車有13件，警方指出，不少民眾將汽車機車停放騎樓，不過因車頭、車身或車胎占用人行道仍屬違規停車，呼籲民眾遵守規則停車。