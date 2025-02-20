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傷重不治...嘉義9旬老翁清晨走路外出 不幸遭同向汽車撞飛
嘉義縣民雄鄉嘉79線今天清晨5點多發生死亡車禍，90歲黃姓老翁由田中央往牛斗山方向行走，被同向轎車從後方衝撞，黃姓老翁當場被撞飛，頭破血流失去意識，救護人員趕到時已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告傷重不治。
據了解，黃姓老翁遭汽車撞飛，衝擊力道相當猛烈，汽車右側大燈及後照鏡都撞壞，但汽車駕駛未受傷送醫，酒測值為0，事故原因仍待釐清。警方呼籲，開車時應注意車前狀況，確保自己及其他用路人安全。
嘉義縣消防局說，今天清晨5點多獲報民雄鄉嘉79線田中央往牛斗山附近發生車禍，立即派遣人車前往救護，到達現場時傷患已無呼吸心跳，給予相關處置後，送往嘉義基督教醫院救治，早上7點多經急救無效，傷重宣告不治。
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