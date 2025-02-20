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400萬差點飛了！台南地政即時阻止不法詐騙

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

詐騙手段推陳出新，詐騙集團藉由「假投資」、「假網拍」等詐騙手法謀取被害人財物，造成巨大的財損，南市府整合各局處資源落實防詐宣導，全面推動地政防詐、阻詐。永康地政局日前就即時阻止400萬詐騙案。

永康地政事務所日前受理民眾申辦私人抵押權設定及預告登記，設定金額400萬，承辦人在審查時仔細查證身分資格，發現所有權人為受輔助宣告人，來申辦的人卻未經輔助人同意，當場要求補正，申請人見狀，迅速撤回，即時阻止不法詐騙案件。

地政局指出，事後輔助人到地所表示，所有權人的家人受到詐騙，利用所有權人意識不清，判斷與理解力不足，誘騙加入投資群組，並向地下錢莊借錢，幸好已申請輔助宣告，加上承辦人員的細心才能即時阻止詐騙。

永康地政主任徐福成表示，地政機關目前已與警察機關合作，加強推廣防詐，未來將持續透過社區宣導及網路媒體，提高民眾對輔助及監護宣告制度的認識，並積極推廣「地政防詐三寶」，包含所有權人可申請「地籍異動即時通」服務、住址隱匿及所有權人可向登記機關申請「指定送達處所」。

地政局長陳淑美說，地政機關目前全面推動地政防詐、阻詐，協助市民守護財產安全，並加強推廣防詐資訊，針對詐騙高風險案件、高風險族群提供地政關懷提問措施，多一層查核措施。

台南永康地政仔細審查申請案，即時阻止400萬詐騙案發生。圖／南市地政局提供
台南永康地政仔細審查申請案，即時阻止400萬詐騙案發生。圖／南市地政局提供

網路媒體 詐騙集團 風險

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