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土城2歲男童遭虐案 父母「說詞反覆」遭聲押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城2歲男童虐童案，涉案的男童父母案發前4天，才將兒子自新莊外公家帶回土城租屋處親自照顧，不料卻被警消發現全身多處新舊傷陷入昏迷。由於男童父母供詞反覆，經移送新北地檢署複訊後，檢察官依涉犯刑法遺棄致重傷害罪嫌，且有勾串、滅證、逃亡之虞，將2人聲押禁見。

據了解，男童原由外公、外曾祖母、舅公和舅舅照料，這個月14日才被吳姓生父和陳姓生母接回土城同住。前天男童父母將兒子獨留在家中近12個小時，返家時驚覺兒子倒臥在地，面對呼叫無反應，撥打119將男童送醫急救。

消防人員到場後，發現男童全身是傷，還疑似有圓形菸疤，其父母卻表示兒子是從床上跌落摔傷，進一步追問才透露2人常將男童獨留家中，每天出門前只泡好一瓶牛奶就讓兒子度過一天，至於身上傷勢則是先前在外公家時，疑似因不乖遭長輩毆打。

警方獲悉後，立刻通報社工前來家訪，確定男童身上傷勢應是人為造成，疑遭不當管教或施暴，於是報請新北檢婦幼專組檢察官指揮偵辦。

據悉，男童父母供詞反覆、一變再變，從自行摔落床下，到長輩不當管教，昨晚在警局內，又改口坦承是自己照顧兒子一時情緒失控動粗，由於兩人說詞太多疑點，檢察官於是要求將二人直接帶往地檢署接受複訊。

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新北市土城2歲男童虐童案，男童父母經移送新北檢複訊後，遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北市土城2歲男童虐童案，男童父母經移送新北檢複訊後，遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑／攝影

父母

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