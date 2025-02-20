苗栗社運人士陳祺忠遭噴辣椒水攻擊 籲檢警揪幕後黑手

苗栗縣社運人士陳祺忠2月6日晚間返家途中遭人毆打、噴辣椒水，今天下午地檢署開偵查庭，陳祺忠和委任律師邱顯智等人在開庭前開記者會，呼籲檢警查出買凶攻擊事件的幕後黑手，還給他和家人免於恐懼的平靜的生活，邱顯智等人認為這起攻擊事件目的在製造「寒蟬效應」，不應該在民主台灣發生。

苗栗地檢署強調，這件社運人士遭毆傷案件，檢方高度重視，獲悉此案後立即指派檢察官彭郁清指揮竹南警分局積極偵辦。地檢署將秉持毋枉毋縱原則，堅決杜絕暴力行為，對任何涉及暴力犯罪的行為依法嚴懲、絕不寬貸，以維社會安寧與人民安全。

陳祺忠參與地方社運及陳抗事件多年，包括反坤輿自救會、反大桃坪土石場自救會及石虎保育議題，縣議員陳光軒、陳品安、前議員宋國鼎律師等多人到場聲援並譴責暴力，要求找出真相。

陳祺忠說，當晚7點返家途中，在住家附近突然遭兩名歹徒攻擊，其中一人對他噴辣椒水，另一人用類似球棒的木棍不斷毆打他腿部，明顯是預謀和蓄意犯案，且幕後有集團「買凶」教訓他，警方當晚11點就抓到2名凶嫌。他上網查詢，其中陳姓男子有竊盜、恐嚇取財等多項前科，也是監獄常客，非常符合幕後有人買凶教訓的型態。最近有人傳話想要和解，但他無法接受。

他說，這起攻擊事件他的傷勢不算嚴重，但家人飽受驚嚇，生活受到嚴重影響，這是他最在意的地方，希望檢警能找出幕後黑手，還給他和家人免於恐懼的平靜生活。