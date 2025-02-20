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影／總金額近2千萬 不信警察一再被詐團騙...最後被害人竟變嫌疑人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南警察局配合警政署建置的「打詐儀錶板」，今天公布全市今年1月份詐欺發生狀況、趨勢及態樣；警方指出，目前警察面臨最大的困境，就是被害人寧願繼續相信詐團，也不信任警察，導致自己一再被騙，最後被害人變成嫌疑人，遭移送法辦。

警方指出，去年底台南市一名高學歷、40多歲的女子，結識一名自稱能代操虛擬貨幣投資的專家，對方聲稱投資獲利豐厚，引導她加入LINE群組、下載APP，讓她先投入少額資金測試，之後APP上確實顯示交易紀錄和獲利數據。

該女子誤以為投資真實且有高額回報，面交、匯款8次，每次都交付1、200萬，被騙金額總計高達1千多萬；直到發現APP顯示的獲利根本沒有出金入帳，才驚覺被騙。

警方表示，該女子報案後，對方竟又聯繫她，指出只是誤會，獲利金額稍微延遲，保證1千多萬能夠拿回，請她交付帳戶、存摺，聲稱投資應得獲利馬上入帳外，1千多萬也能回來；女子再次信以為真，交付帳簿後，利息果然入帳。

女子再次進入詐團圈套，這次用房屋向銀行貸款，又面交、匯款6次，再被騙900多萬；結果她的帳戶之所以有入帳，是因詐團詐騙其他被害人，讓她因此變成人頭帳戶，遭警方傳喚到案；員警一看傻眼，被害人當場變嫌疑人，她才知道自己又被騙。

警方說明，除了為她積極追查嫌犯外，日前也只能將她依詐欺罪函送法辦。

據了解，本案最讓員警無奈的事，由於女子之前已經被騙1千多萬，再次被騙900多萬，導致他們被高層檢討，為什麼沒有持續關懷慰問；員警表示，難道要天天到她家站崗，還是每天奪命連環CALL？被害人寧可相信詐團，不相信警察，他們能怎麼辦？

台南市警方指出，目前警察面臨最大的困境，就是被害人寧願繼續相信詐團，也不信任警察，導致自己一再被騙，最後被害人變成嫌疑人，遭移送法辦。記者袁志豪／攝影
台南市警方指出，目前警察面臨最大的困境，就是被害人寧願繼續相信詐團，也不信任警察，導致自己一再被騙，最後被害人變成嫌疑人，遭移送法辦。記者袁志豪／攝影

台南 被害人 警察

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