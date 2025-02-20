土城2歲童疑遭虐送醫插管 媽媽竟是國小代理師...校方緊急停職

新北市土城昨發生疑似虐童案，一名2歲陳姓男童被發現全身有新舊傷，且陷入昏迷，緊急送醫插管維生。男童父母昨晚赴警局筆錄，坦承照顧兒子情緒失控動手，檢方為此將男童父母移送檢方複訊。經查男童母親為新北某國小代理教師，新北教育局表示，該師在校工作正常，因案接受調查，學校已將其停職。

土城一名2歲陳姓男童，全身是傷疑似遭虐，警方介入調查後發現，男童父母外出工作時，僅泡一瓶牛奶就將男童獨留家中一整天，身上傷勢則疑似在外公家寄宿時遭年長親戚施暴，檢警已介入調查。由於男童父母供詞反覆，昨晚坦承照顧兒子情緒失控動手。檢方也為此依涉犯兒少法、家暴防治法及刑法傷害等罪，要求將男童父母移送檢方複訊。

傳出男童母親為新北某國小代理教師，教育局說，該代理教師今年2月1日到職，代理職務期限至今年7月31日，從2月11日開學至今，在校教學工作表現正常。由於該代理教師因案接受調查中，學校已將其停職，相關教學工作已安排其他老師協助，若該代理教師涉及違反兒少法相關法令屬實，立即解聘。