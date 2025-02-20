快訊

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

汪小菲搭機抵台…被問來台原因反應曝光 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

警消職場霸凌頻傳 劉世芳要求第一時間掌握、檢討策進

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

「警消勤務安全促進與事件調查會」上路半年多，內政部劉世芳指出，勤安會成立是希望建構溝通平台，改善現行制度不足；她提到，近期職場霸凌事件頻傳，將要求內政部第一時間瞭解個案，以嚴謹態度面對，積極尋求解決之道，同時請警政、消防、移民及空中勤務檢討現行防治機制，尋找策進方案。

針對同仁心理健康關懷，劉世芳指出，包括消防及空勤執勤同仁常須面對災害現場，應編列預算，強化關懷機制並宣導同仁運用，以利及早發現同仁心理及情緒狀況，有效處理。

近年全台頻傳大小火警，警消權益受到重視，內政部去年中成立勤安會，設有警政議題組、消防議題組、權益及安全保障組、事件調查組4個專案小組，並聘請具身心醫療、職業安全、法律或警消專業的專家學者、資深警消退休人員，及基層警消人員代表等26位委員，聘期為2年。

勤安會過去共召開11場會議，研討範圍涵括「簡化機關業務」、「關懷同仁身心健康」、「強化職場霸凌防治」、及「提升消防救護專業」等面向。

針對2024年執行成果，在機關業務簡化部分，內政部指出，各機關已重新盤點可整併簡化勤務，並思考如何運用新科技減輕第一線同仁勤務負擔；關懷身心健康部分，正著手與衛福部心理健康司合作，研議於年度健康檢查納入心理健康檢查，及早發現同仁心理及情緒狀況。

針對強化職場霸凌防治，內政部指出，已協同勤安會委員就指標性個案進行訪談，探討問題爭點，提出可能解決建議，同時將其導入人事管理制度，讓職場霸凌防治有更好的變革及參考標準，進而建立受信任且互相尊重跟陪伴的管理機制。

內政部續指，也將持續敦促公司企業落實自我風險管理，減少火災發生後社會所需付出巨大成本，並要求各級消防機關落實規劃消防人員工作安全措施，維護消防人員執行職務的生命安全與身心健康，讓消防安全制度更趨完善。

至於2025年規劃，內政部進一步說明，議題安排除了延續外部關注的執勤安全、職場霸凌防治與身心健康照護議題，也針對釋字785號解釋及建構事件原因調查模型等議題進行研討，期待藉由每次小組專案會議的諮詢研討過程凝聚共識，以科技化、人性化方式解決問題。

內政部今日部務會報安排綜合規劃司報告「警消勤務安全促進與事件調查會113年執行成果及114年規劃辦理情形」。記者黃婉婷／攝影
內政部今日部務會報安排綜合規劃司報告「警消勤務安全促進與事件調查會113年執行成果及114年規劃辦理情形」。記者黃婉婷／攝影

內政部 劉世芳 職場霸凌

延伸閱讀

【即時短評】治國跟著網紅走 要政府幹什麼？

新埔遠東化纖廠氣爆案 劉世芳慰勞竹縣打火弟兄

陸配史雪燕遭解除公職案 劉世芳：依法處理無打壓

劉世芳：預算遭砍影響反詐及科技偵查 盼立委三思

相關新聞

土城2歲男童遭虐案 父母「說詞反覆」遭聲押禁見

新北市土城2歲男童虐童案，涉案的男童父母案發前4天，才將兒子自新莊外公家帶回土城租屋處親自照顧，不料卻被警消發現全身多處...

土城2歲童疑遭虐送醫插管 媽媽竟是國小代理師...校方緊急停職

新北市土城昨發生疑似虐童案，一名2歲陳姓男童被發現全身有新舊傷，且陷入昏迷，緊急送醫插管維生。男童父母昨晚赴警局筆錄，坦...

新北野柳東澳漁港消波塊女浮屍 只著內褲、死因及身分待查

新北市萬里區「野柳東澳漁港」，今天下午近4時，民眾發現有人卡在消波塊間，海巡及消防人員救起後發現已經死亡多日，為一名女性...

傷重不治...嘉義9旬老翁清晨走路外出 不幸遭同向汽車撞飛

嘉義縣民雄鄉嘉79線今天清晨5點多發生死亡車禍，90歲黃姓老翁由田中央往牛斗山方向行走，被同向轎車從後方衝撞，黃姓老翁當...

400萬差點飛了！台南地政即時阻止不法詐騙

詐騙手段推陳出新，詐騙集團藉由「假投資」、「假網拍」等詐騙手法謀取被害人財物，造成巨大的財損，南市府整合各局處資源落實防...

苗栗社運人士陳祺忠遭噴辣椒水攻擊 籲檢警揪幕後黑手

苗栗縣社運人士陳祺忠2月6日晚間返家途中遭人毆打、噴辣椒水，今天下午地檢署開偵查庭，陳祺忠和委任律師邱顯智等人在開庭前開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。