警消職場霸凌頻傳 劉世芳要求第一時間掌握、檢討策進

「警消勤務安全促進與事件調查會」上路半年多，內政部長劉世芳指出，勤安會成立是希望建構溝通平台，改善現行制度不足；她提到，近期職場霸凌事件頻傳，將要求內政部第一時間瞭解個案，以嚴謹態度面對，積極尋求解決之道，同時請警政、消防、移民及空中勤務檢討現行防治機制，尋找策進方案。

針對同仁心理健康關懷，劉世芳指出，包括消防及空勤執勤同仁常須面對災害現場，應編列預算，強化關懷機制並宣導同仁運用，以利及早發現同仁心理及情緒狀況，有效處理。

近年全台頻傳大小火警，警消權益受到重視，內政部去年中成立勤安會，設有警政議題組、消防議題組、權益及安全保障組、事件調查組4個專案小組，並聘請具身心醫療、職業安全、法律或警消專業的專家學者、資深警消退休人員，及基層警消人員代表等26位委員，聘期為2年。

勤安會過去共召開11場會議，研討範圍涵括「簡化機關業務」、「關懷同仁身心健康」、「強化職場霸凌防治」、及「提升消防救護專業」等面向。

針對2024年執行成果，在機關業務簡化部分，內政部指出，各機關已重新盤點可整併簡化勤務，並思考如何運用新科技減輕第一線同仁勤務負擔；關懷身心健康部分，正著手與衛福部心理健康司合作，研議於年度健康檢查納入心理健康檢查，及早發現同仁心理及情緒狀況。

針對強化職場霸凌防治，內政部指出，已協同勤安會委員就指標性個案進行訪談，探討問題爭點，提出可能解決建議，同時將其導入人事管理制度，讓職場霸凌防治有更好的變革及參考標準，進而建立受信任且互相尊重跟陪伴的管理機制。

內政部續指，也將持續敦促公司企業落實自我風險管理，減少火災發生後社會所需付出巨大成本，並要求各級消防機關落實規劃消防人員工作安全措施，維護消防人員執行職務的生命安全與身心健康，讓消防安全制度更趨完善。