可惡里長涉打死妻佯裝不在場 監視器曝「朝頭打倒在椅上還踹一腳」

彰化縣鹿港鎮某里長涉嫌毆妻致死，前晚被依殺人罪收押，里長起初還對外聲稱自己不在場，妻子是在社區廚房昏倒，但今天里長妻親友控訴說，根本就是里長把妻子打到爬不起來，娘家人看到監視器畫面，痛心的邊看邊哭說「實在太惡劣了」。

吳姓里長妻子去年12月20日在社區廚房倒下被送醫，搶救42天後，在大年初二傷重不治，但里長卻對外聲稱，當天他到外面去分送冬至湯圓，接到社區廚媽通知他說妻子昏倒他才趕回去，又稱妻子是頭有腫瘤昏倒，後來仍不治，企圖製造不在場假象。

今天里長妻的親人出面控訴指出，他們已看過監視錄影畫面，是邊看邊哭，根本就是里長一走進社區廚房後，就朝妻子的頭一直打一直打，打到他累了才停手，看到她倒坐在椅子上時，還踹她一腳。

親友說，因里長是二婚，聽說以前就會打老婆，當初娘家人都阻擋她嫁給里長，但她沒聽勸執意要嫁，後來跟娘家幾乎沒互動，雖娘家哥哥曾聽說她被打，要去找妹婿理論，但妹妹卻默默承受不敢講，又對娘家人否認被打。

親友說，聽說里長又愛賭，輸了好幾百萬元，跟妻子要錢不成就家暴，這次被打到頭骨都碎裂，且是有新舊傷，可惡的是里長還po文製造愛妻形象，說妻子真的對他很好，他也很珍惜她，還深情款款的說「真的很想她，她是個好女人」。

親友說，出事後，社區廚房附近監視錄影器都被打壞，里長還私下恐嚇志工說，若講出來會讓他們全家大小都不得安寧，但最後卻在社區服務車內找到監視器主機，將里長施暴過程錄得一清二楚，由於社區廚房旁就有土地公祠，里長妻都在社區服務，他們覺得是土地公保佑才讓真相大白。

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