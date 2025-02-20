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影／郭彥均被詐550萬 現身提醒大眾「有錢賺的機會絕對不會來找你」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

藝人郭彥均曾被「加入以太幣挖礦事業」詐騙手法，騙走要購屋的頭期款550萬；他今天現身台南警察局公布「打詐儀錶板」數據現場，表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」。

台南市警察局配合警政署建置的「打詐儀錶板」，今天公布全市今年1月份詐欺發生狀況、趨勢及態樣；郭彥均舉自身血汗經歷，他在2018年因為朋友介紹「加入以太幣挖礦事業，獲利可達18%以上」，一時受暴利誘惑。

郭彥均說明，當時跟朋友一起聽詐騙集團講的頭頭是道，忘了上網查、到警察機關或銀行單位詢問，就這樣掉到陷阱；他先用舊房子貸款，再拿出2萬美金積蓄，三個月大約投入原本要購屋的頭期款550萬元。

郭指出，在詐團指示要下載的APP中，看起來是顯示有獲利狀態，之後就出現「系統維護」，一個月、二個月，再來就再也連不進去；原本他還不相信自己被騙，直到朋友追查，已經有被害人報案，才知道錢真的拿不回來。

郭彥均表示，他知道受害者都有一種心態，就是「很怕被拆穿」，今天自己站出來現身說法，就是希望大家知道「有錢賺的機會，絕對不會來找你」。天底下沒有這麼好的事情，有這麼好的事情，有這麼好的獲利，「不可能來找你」。

郭呼籲，即使民眾覺得自己正在獲利階段，只要有警政單位或銀行朋友提醒，千萬要把話聽進去，這是一種的「抓交替」的手法；只要還有被害人匯錢，利息看起來不斷入帳，但總有一天，他們會直接跑掉，大家不要再相信這種騙局。

郭彥均指出，不可能會有比銀行利率還要高的投資，那樣的風險不是一般人能夠承擔的；如果真的有這麼高的投資報酬率，那麼介紹的人自己就會賣家產去賺，「不可能介紹給你」，一定會把能賺的錢都賺光，「不可能留給你賺」。

郭彥均說，看到很多退休人員，畢生積蓄被騙走，令人很難過；他呼籲如果想要投資，就走進銀行去問，買銀行的產品，都是絕對不會有問題的；因此，如果稍微感覺、疑惑自己是否已經受害，希望大家能夠勇敢的站出來，勇敢的聽銀行人員、警政人員建議。

郭彥均表示，今天站出來，是希望能夠發揮身為公眾人物一點點力量，如果有看到這篇報導的朋友，請思考「好的事情不會輪到我的身上」，只要有任何一點疑慮，一定要打165或向警察機關查證。

他說，特別不要相信臉書粉絲專頁或line群假投資訊息，也不要輕易相信身邊的親友，因為親友也有可能是受害者，身陷其中而不自知；郭彥均說，除了台南之外，也能讓全台灣更多的人都能看到，也能讓全民的防詐意識更健全，希望全台灣的人都不要再相信這些東西。

郭彥均表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」，右為台南市警察局長林國清，左為台南市刑事警察大隊長李宏倫。記者袁志豪／攝影
郭彥均表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」，右為台南市警察局長林國清，左為台南市刑事警察大隊長李宏倫。記者袁志豪／攝影
郭彥均表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」，左為台南市刑事警察大隊長李宏倫。記者袁志豪／攝影
郭彥均表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」，左為台南市刑事警察大隊長李宏倫。記者袁志豪／攝影
郭彥均表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」，右為台南市警察局長林國清，左為台南市刑事警察大隊長李宏倫。記者袁志豪／攝影
郭彥均表示身為被害人，自己覺得對社會有使命，應該站出來現身說法，「有錢賺的機會，絕對不會來找你」，右為台南市警察局長林國清，左為台南市刑事警察大隊長李宏倫。記者袁志豪／攝影

台南 朋友 警察

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