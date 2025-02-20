新進展！墜海勇鷹找到了 軍方將視海象狀況打撈

空軍台東志航基地1架勇鷹高教機疑雙發動故障，在台東都蘭鼻外海處墜海，飛訓部訓練官少校林瑋跳傘平安獲救。軍方搜尋機體有新進展，軍方今天證實「已收到勇鷹訊號完成定位，將和時間賽跑進行打撈作業」。

軍方指出，委託海巡在失事點方圓5浬處，接收到勇鷹發出的訊號，並已標定完成，且完成發標作業，由銓日儀公司得標，不過，由於近日東部海象不佳，考量作業船隻及人員安全，將視天候穩定進行打撈作業。

由於勇鷹自動發送訊號時間有限，加上東部洋流影響，恐都是打撈是否順利的關鍵，因此，軍方打撈作業正和時間賽跑，希望能在最短時間，將勇鷹打撈上岸，完成後續事故原因的調查。