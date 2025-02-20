新進展！墜海勇鷹找到了 軍方將視海象狀況打撈
空軍台東志航基地1架勇鷹高教機疑雙發動故障，在台東都蘭鼻外海處墜海，飛訓部訓練官少校林瑋跳傘平安獲救。軍方搜尋機體有新進展，軍方今天證實「已收到勇鷹訊號完成定位，將和時間賽跑進行打撈作業」。
軍方指出，委託海巡在失事點方圓5浬處，接收到勇鷹發出的訊號，並已標定完成，且完成發標作業，由銓日儀公司得標，不過，由於近日東部海象不佳，考量作業船隻及人員安全，將視天候穩定進行打撈作業。
由於勇鷹自動發送訊號時間有限，加上東部洋流影響，恐都是打撈是否順利的關鍵，因此，軍方打撈作業正和時間賽跑，希望能在最短時間，將勇鷹打撈上岸，完成後續事故原因的調查。
據了解，負責打撈的銓日儀公司，曾參與台東F-5E、幻象戰機及花蓮F-16戰機失事打撈，也參與過馬來西亞航空MH370班機搜尋，另2018年空勤總隊一架黑鷹直升機NA-706在蘭嶼墜海，銓日儀公司創下國內1千公尺深海成功打撈飛機首例，打撈能力備受國際肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言