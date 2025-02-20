影／驚悚畫面曝光！兩車相撞燒成火球 駕駛命大1骨折1輕傷

宜蘭縣三星鄉間小路今天發生廂型車與小貨車交叉撞，撞擊猛烈，小貨車衝進路旁農田翻覆，油箱爆裂起火，燒成一團火球，畫面相當驚悚；附近工廠人員見狀，穿著拖鞋就拿滅火器跑去救火，幸好小貨車駕駛自行逃出，廂型車駕駛受困車內被救出送醫，兩人都沒有生命危險。

車禍發生在三星鄕尚建三路與尚貴路1段口，開著小貨車的林姓駕駛（20幾歲）從尚貴路由西往東的方向行駛，不慎與賴男（30幾歲）所駕駛自廂型車由南往北行駛，在上述路口發生交叉撞，由於撞擊時小貨車側翻，油箱破裂起火，導致火勢一發不可收拾，烈焰沖天還伴隨著濃煙，遠遠就能看到。

小貨車林姓駕駛駕駛趕緊逃出車外，只有擦挫傷；廂型車賴姓駕駛腿部骨折受困車內，看著一旁熊熊烈火，焦急萬分卻無法逃離現場，所幸附近工廠人員拿滅火器先撲滅火勢，賴男等到消防救護人員到場，持器械破壞凹陷的車門，才把駕駛送醫。