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影／驚悚畫面曝光！兩車相撞燒成火球 駕駛命大1骨折1輕傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣三星鄉間小路今天發生廂型車與小貨車交叉撞，撞擊猛烈，小貨車衝進路旁農田翻覆，油箱爆裂起火，燒成一團火球，畫面相當驚悚；附近工廠人員見狀，穿著拖鞋就拿滅火器跑去救火，幸好小貨車駕駛自行逃出，廂型車駕駛受困車內被救出送醫，兩人都沒有生命危險。

車禍發生在三星鄕尚建三路與尚貴路1段口，開著小貨車的林姓駕駛（20幾歲）從尚貴路由西往東的方向行駛，不慎與賴男（30幾歲）所駕駛自廂型車由南往北行駛，在上述路口發生交叉撞，由於撞擊時小貨車側翻，油箱破裂起火，導致火勢一發不可收拾，烈焰沖天還伴隨著濃煙，遠遠就能看到。

小貨車林姓駕駛駕駛趕緊逃出車外，只有擦挫傷；廂型車賴姓駕駛腿部骨折受困車內，看著一旁熊熊烈火，焦急萬分卻無法逃離現場，所幸附近工廠人員拿滅火器先撲滅火勢，賴男等到消防救護人員到場，持器械破壞凹陷的車門，才把駕駛送醫。

三星警分局提醒民眾，行經無號誌路口應減速慢行、遇有紅色閃光號誌或「停」之標誌或標線，應該停車再開，遵守相關路權規定，維護自身及其他用路人安全。

小貨車翻覆倒在農田，廂型車被撞到扭曲變形。圖／警方提供
小貨車翻覆倒在農田，廂型車被撞到扭曲變形。圖／警方提供
小貨車翻覆倒在農田，廂型車被撞到扭曲變形。圖／警方提供
小貨車翻覆倒在農田，廂型車被撞到扭曲變形。圖／警方提供
附近熱心民眾穿著拖鞋，提了滅火器就把去幫忙滅火。圖／翻攝宜蘭知識+臉書
附近熱心民眾穿著拖鞋，提了滅火器就把去幫忙滅火。圖／翻攝宜蘭知識+臉書
小貨車翻覆倒在農田，油箱爆裂起火；廂型車被撞到扭曲變形，警消把受困的駕駛救出。圖／警方提供
小貨車翻覆倒在農田，油箱爆裂起火；廂型車被撞到扭曲變形，警消把受困的駕駛救出。圖／警方提供
遠遠就可以看兩車撞擊後的濃煙竄天。圖／翻攝宜蘭知識+臉書
遠遠就可以看兩車撞擊後的濃煙竄天。圖／翻攝宜蘭知識+臉書
兩車在路口發生交叉撞，瞬間燒成火球，畫面超驚悚。圖／警方提供
兩車在路口發生交叉撞，瞬間燒成火球，畫面超驚悚。圖／警方提供
兩車在路口發生交叉撞，瞬間燒成火球，畫面超驚悚。圖／警方提供
兩車在路口發生交叉撞，瞬間燒成火球，畫面超驚悚。圖／警方提供

標誌 路權 骨折

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