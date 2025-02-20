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遠東新化纖廠氣爆死傷案 新竹犯保陪伴度難關

中央社／ 新竹縣20日電

遠東新世紀化學纖維總廠日前發生氣爆事故，犯罪被害人保護協會新竹分會今天說，2名死亡者與14名重傷者將提供醫療與喪葬補助、心理輔導等，並協助法律訴訟，陪伴家屬共度難關。

財團法人犯罪被害人保護協會台灣新竹分會主任委員陳進興告訴中央社記者，竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房於2月6日發生氣爆事故造成2人死亡多人受傷，事件發生後成立應急小組，為被害人家屬提供法律協助與關懷。

陳進興說，事發當天，犯保新竹分會依據犯罪被害人權益保障法進行初步評估，死亡者遺屬及重傷者部分，將提供醫療補助、喪葬費用、經濟支持及心理輔導等系列保護服務，並派律師協助後續訴訟。

他表示，由於事故突發造成家屬嚴重心理衝擊，犯保新竹分會全程陪伴家屬，尤其在案件初期檢察官進行相驗遺體及訊問等程序中，提供家屬情緒支持與安撫。

陳進興指出，因應此事故，犯保新竹分會成立重傷害專責小組，將持續關注事故後續情況，並提供被害人及家屬個別支持與協助，保障被害人權益，並陪伴度過困難時期。

新竹 被害人

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