影／大貨車和機車對撞畫面曝光 外送員騎士急救不治

台中市大雅區前天深夜發生驚險死亡車禍，大貨車和機車幾乎對撞，畫面曝光驚悚，機車人車彈飛，機車幾乎全毀，外送員騎士送醫急救不治，肇事原因由警方調查中。

台中市大雅警分局表示，前晚11時51分許，在大雅區大林路164巷與大林路口前交通事故，47歲徐男騎機車沿大林路164巷往大林路163巷直行時，機車前車頭碰撞到27歲鍾男駕駛的營業大貨車左側車身。

二車在無號誌路口碰撞後，機車人車彈飛，機車車頭、大貨車左側車身受損，大雅分局依規定到場處置，雙方經檢測均無酒精反應，外送員徐男送往清泉醫院急救，19日凌晨2時22分宣告不治，詳細肇事原因由行車事故鑑定委員會分析研判。