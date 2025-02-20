影／BMW車牌遭註銷他還開上路 當街被警車攔下拔牌

林姓男子昨晚駕駛BMW汽車在新北市停等紅燈，永和警方發現該車車牌已遭註銷還違規開上路，員警當街以警車攔下盤查後，依法拔牌並扣車移置，連同無照開車也一併依法開單告發。

新北市永和警分局員警昨晚7時許開警車巡邏行經永和區中和路捷運站旁，發現1輛正在停等紅燈的BMW汽車，其車牌經查詢竟半年前已遭註銷，員警當街先以警車擋在該車前方，員警立即攔下盤查。