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影／BMW車牌遭註銷他還開上路 當街被警車攔下拔牌
林姓男子昨晚駕駛BMW汽車在新北市停等紅燈，永和警方發現該車車牌已遭註銷還違規開上路，員警當街以警車攔下盤查後，依法拔牌並扣車移置，連同無照開車也一併依法開單告發。
新北市永和警分局員警昨晚7時許開警車巡邏行經永和區中和路捷運站旁，發現1輛正在停等紅燈的BMW汽車，其車牌經查詢竟半年前已遭註銷，員警當街先以警車擋在該車前方，員警立即攔下盤查。
經營餐飲業的車主林姓男子（61歲）突見員警靠近攔查也嚇了一跳，聽聞員警告知其駕駛汽車牌照已遭註銷半年，也拿不出駕照，自知理虧一語不發，警方針對林男無照駕駛部分，依違反道路交通管理處罰條例第12、21條開單舉發，禁止其駕駛並當場移置保管車輛及扣繳其牌照。
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