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金曲歌后曹雅雯高鐵剪票口前遭狂粉搶行李 鐵警出手了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

金曲獎台語歌后曹雅雯驚傳遭1名30歲新加坡劉姓女子長期騷擾，曹雅雯不堪其擾將對方封鎖，不料劉女竟直接飛來台灣，14日出現在板橋車站堵到曹雅雯，還當眾強搶曹雅雯的行李箱。鐵路警表示，獲報到場經調查後，依違反刑法強制、毀損現行犯及跟騷法將劉女逮捕並移送法辦。

曹雅雯過去1年多持續遭新加坡籍劉女騷擾，還曾恐嚇「到台南找妳爸媽也沒關係」、「逼死妳也甘願」、「不會放過妳，包含經紀人」、「你這輩子修想躲過我」等，讓曹雅雯相當困擾，於是封鎖該名粉絲劉女社群帳號。

曹雅雯社群IG也曾發布經紀公司聲明，內容指有不明人士，不斷以個人社群媒體帳號，以及電子郵件等方式發表威脅及辱罵雅雯、其家人及團隊成員的字眼，此行為已經嚴重威脅安全，團隊已積極完成蒐證及備案，後續也將交由相關專業人士處理，並將與執法單位密切配合。

不料劉女竟直接搭機抵台，本月14日上午8時許來到板橋車站堵曹雅雯，見到曹雅雯出現後，即刻上前拉住她的行李箱，隨後不停跳針要求曹雅雯解除對她社群帳號的封鎖，還阻攔曹雅雯去路不讓她離開。

鐵路警察局板橋分駐所副所長黃献堯今表示，2月14日上午8時20分許，曹雅雯於板橋車站B1高鐵西側剪票口前，稱遭1女性持續跟騷、控制行李箱不讓渠離去並拉扯渠手機致掛繩損壞，鐵路警察局板橋分駐所獲報到場，全案調查後，當日就依違反刑法強制、毀損現行犯及跟騷法逮捕嫌疑人後，移送新北地檢署偵辦。

黃献堯呼籲，車站內如發現可疑人、事、物，請立即通報站務人員或鐵路警察前往處理。

金曲獎台語歌后曹雅雯14日在板橋車站B1高鐵西側剪票口前，遭劉女跟騷、搶行李，鐵路警察當日依違反刑法強制、毀損現行犯及跟騷法逮捕嫌疑人後，移送新北地檢署偵辦。圖／鐵警提供
金曲獎台語歌后曹雅雯14日在板橋車站B1高鐵西側剪票口前，遭劉女跟騷、搶行李，鐵路警察當日依違反刑法強制、毀損現行犯及跟騷法逮捕嫌疑人後，移送新北地檢署偵辦。圖／鐵警提供

社群媒體 行李箱 警察

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