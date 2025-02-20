駕駛慘了！桃園營業曳引車爆胎失控 號誌桿整支攔腰倒地

44歲的呂姓營業曳引車駕駛，今上午9時許行經桃園市中壢區松勇路與松義路口，疑因左前輪爆胎而撞擊路邊廣告招牌後，再與路口號誌桿碰撞，導致號誌桿整支攔腰倒地。記者翁唯真／翻攝

44歲的呂姓營業曳引車駕駛今上午9時許行經桃園市中壢區松勇路與松義路口，疑因左前輪爆胎而撞擊路邊廣告招牌後，再與路口號誌桿碰撞，導致號誌桿整支攔腰倒地，目前桃園市交通局區全力搶修中，預計下午3點完成。

中壢交通中隊於今上午9時許獲報， 呂男今沿松勇路往高鐵南路方向直行，疑因左前輪爆胎而撞擊路邊廣告招牌後，再與路口號誌桿碰撞，經測試駕駛酒測值為0，無人受傷，詳細肇事原因尚待釐清。

桃園市交通局表示，接獲派出所通報後，已於上午11點30分派遣廠商排除斷桿恢復通行，目前刻正處理新桿復舊工程中，預計於下午3點完成復舊。相關肇事理賠事宜將另外再與大貨車貨運公司以營業責任保險處理後續理賠事宜。

44歲的呂姓營業曳引車駕駛，今上午9時許行經桃園市中壢區松勇路與松義路口，疑因左前輪爆胎而撞擊路邊廣告招牌後，再與路口號誌桿碰撞，導致號誌桿整支攔腰倒地。記者翁唯真／翻攝