金門伯玉路二段3車追撞 肇事車撞最慘…1人送醫
金門縣金寧鄉伯玉路二段今天上午7時30分許，發生一起3輛小客車追撞事故，導致3車不同程度損壞，1名駕駛受傷送醫，警方初步調查，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。
金門警方表示，今天一早7點多，詹姓男子駕駛黑色小客車沿伯玉路二段，朝榜林圓環方向行駛，不慎追撞前方張姓女子駕駛的白色小客車，由於撞擊力道較大，張女車輛因而向前推撞正停等紅燈的蔡姓男子小貨車，造成3輛車輛都有損壞，當中，詹男因碰撞導致臉部挫傷，現場由消防隊救護人員協助送往金門醫院檢查，所幸無生命危險。
事故發生後，金城分局警方立即趕往現場處理，並對3名駕駛酒測，確認皆無酒駕情形；警方初步排除酒精因素，詳細肇事原因仍待進一步調查。
金城分局提醒，駕駛人行駛於道路上應保持適當的安全距離，隨時注意車前狀況，避免因未能及時反應而發生交通事故。此外，駕駛人應遵守道路速限，尤其在早晨通勤時段車流較多，應特別注意行車安全。
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