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6月大嬰兒帶到餐廳一氧化碳中毒 部桃醫：治療後需觀察240天

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

衛福部桃園醫院高壓氧中心提供完整的設備幫助患者。圖／部立桃園醫院提供
衛福部桃園醫院高壓氧中心提供完整的設備幫助患者。圖／部立桃園醫院提供

衛福部桃園醫院表示，天冷，近日發生幾件因環境通風不良導致一氧化碳中毒意外，患者包含餐廳內場員工及密閉式包廂內的用餐消費者，甚至有年僅6個月大嬰兒也一氧化碳中毒。提醒無論在家或餐廳用餐、露營用火，務必確保場所通風，降低一氧化碳中毒的風險。

部桃高壓氧中心復健科醫師羅惠郁指出，急性一氧化碳中毒可能導致重要器官與組織缺氧，若未及時接受高壓氧治療，可能產生神經學及精神方面的後遺症，甚至危及生命安全。常見的後遺症包括步態不穩、肢體僵硬、顫抖等運動功能障礙；大小便失禁、記憶力衰退、注意力不集中、學習能力下降等認知功能障礙，以及憂鬱、焦慮、情緒敏感、失智等精神症狀。

羅惠郁醫師，患者在治療後仍需持續觀察240天，若出現上述神經或精神症狀，應盡速就醫，以防症狀惡化。

衛福部強調，即便在有裝置一氧化碳濃度偵測器的環境，仍應注意低濃度，長時間的暴露也可能導致中毒，如果出現頭暈、噁心、嘔吐、暈眩、四肢無力等症狀，應立即提高警覺，並盡速就醫，以免延誤治療。

部桃高壓氧中心護理師江敏秀表示，桃園醫院有4座單人高壓氧治療艙，治療時透過2.5至3個大氣壓的環境，提供病患100%氧氣，以加速排除紅血球內的一氧化碳，提升血漿的攜氧能力，促進腦部及全身缺氧組織的修復。

部桃呼籲，預防一氧化碳中毒的關鍵在於確保通風良好，避免在密閉空間內使用燃燒器具，如燃氣熱水器、炭火爐及卡式爐等。若需在相對密閉的環境內使用，應保持空氣流通，並留意身體不適症狀，以保障自身及家人安全。

一氧化碳中毒 部桃 醫師

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