清明防範火災！桃消加強執法鐵腕開罰 觸法最高可處7年

每年清明節期間，因掃墓活動引發的雜草火警屢見不鮮，不僅影響公共安全，也嚴重汙染空氣。為加強掃墓期間安全整備作為，桃園市消防局提前部署清明防火計畫，並針對違規焚燒行為加強執法。

桃園市消防局今年持續至各大公墓、野地等重點區域車巡、駐守，並配合民政單位規劃設置取水點供掃墓民眾使用。此外，為加強監控力度，派遣無人機空中監控與科技執法，即時掌握違規燃燒行為，確保清明祭祖期間安全無虞。另依據消防法，田野引火焚燒致發生火災行為者，可處新台幣3千元以下罰鍰，若嚴重影響公共安全可能觸犯刑法，最高可處7年以下有期徒刑，請民眾務必提高警覺，切勿心存僥倖。