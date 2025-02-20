快訊

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

清明防範火災！桃消加強執法鐵腕開罰 觸法最高可處7年

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

每年清明節期間，因掃墓活動引發的雜草火警屢見不鮮，不僅影響公共安全，也嚴重汙染空氣。為加強掃墓期間安全整備作為，桃園市消防局提前部署清明防火計畫，並針對違規焚燒行為加強執法。

桃園市消防局今年持續至各大公墓、野地等重點區域車巡、駐守，並配合民政單位規劃設置取水點供掃墓民眾使用。此外，為加強監控力度，派遣無人機空中監控與科技執法，即時掌握違規燃燒行為，確保清明祭祖期間安全無虞。另依據消防法，田野引火焚燒致發生火災行為者，可處新台幣3千元以下罰鍰，若嚴重影響公共安全可能觸犯刑法，最高可處7年以下有期徒刑，請民眾務必提高警覺，切勿心存僥倖。

消防局提醒，清明期間掃墓應謹慎用火，謹記「除草不用火」、「菸蒂不亂丟」、「紙錢不燃燒」、「爆竹不燃放」、「垃圾要帶走」原則，守護自身與他人的安全，共同打造安全居住環境。

依據消防法，田野引火焚燒致發生火災行為者，可處新台幣3千元以下罰鍰，若嚴重影響公共安全可能觸犯刑法。記者周嘉茹／翻攝
依據消防法，田野引火焚燒致發生火災行為者，可處新台幣3千元以下罰鍰，若嚴重影響公共安全可能觸犯刑法。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局今年持續至各大公墓、野地等重點區域進行車巡、駐守勤務。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局今年持續至各大公墓、野地等重點區域進行車巡、駐守勤務。記者周嘉茹／翻攝

桃園 監控 重汙染

延伸閱讀

台中宮廟「補財庫」金紙餘燼釀大火燒3戶 董事長被判4月刑

加州鋰電池廠今年2度起火 居民指呼吸道有灼燒感

彰化二林三合院3次火警 疑啃老男向父討錢不成怒縱火

嘉縣私人壇火警祖孫1死3傷 檢警相驗男童炭化難辨將解剖

相關新聞

1瓶奶吃1天...土城2歲男童疑遭虐昏迷 父母今移送新北檢複訊

新北市土城疑似出現虐童案，一名2歲陳姓男童前天被發現，全身呈現新舊傷並陷入昏迷，遭緊急送醫插管維生。警方調查發現，男童原...

6月大嬰兒帶到餐廳一氧化碳中毒 部桃醫：治療後需觀察240天

衛福部桃園醫院表示，天冷，近日發生幾件因環境通風不良導致一氧化碳中毒意外，患者包含餐廳內場員工及密閉式包廂內的用餐消費者...

清明防範火災！桃消加強執法鐵腕開罰 觸法最高可處7年

每年清明節期間，因掃墓活動引發的雜草火警屢見不鮮，不僅影響公共安全，也嚴重汙染空氣。為加強掃墓期間安全整備作為，桃園市消...

影／蘇澳隘丁公墓附近砂石車撞死老婦血肉模糊 警火速逮肇逃司機

宜蘭蘇澳鎮隘丁公墓附近今天凌晨發生死亡車禍，砂石車疑因過彎時未減速，撞到正要過馬路的74歲婦人，輪胎輾過老婦全身，造成臟...

土城2歲男童疑遭虐昏迷 父母移送複訊低頭不發一語

新北市土城疑似出現虐童案，一名2歲陳姓男童前天被發現，全身呈現新舊傷並陷入昏迷，遭緊急送醫插管維生。警方查出，男童原寄宿...

影／真倒楣！大風吹倒床墊擊落機車騎士 蘆洲婦受傷送醫

新北市蘆洲區前天下午有1名婦人騎機車載小孩路過巷弄，被倒下的廢棄彈簧床墊砸中，摔車痛到倒地不起，由救護車送醫。里長說，之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。