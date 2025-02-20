聽新聞
0:00 / 0:00
影／蘇澳隘丁公墓附近砂石車撞死老婦血肉模糊 警火速逮肇逃司機
宜蘭蘇澳鎮隘丁公墓附近今天凌晨發生死亡車禍，砂石車疑因過彎時未減速，撞到正要過馬路的74歲婦人，輪胎輾過老婦全身，造成臟器外露，血肉模糊。但駕駛撞了人還逃，不到4小時被警方逮到，辯稱他不知道撞到人。
蘇澳警分局今天凌晨零時3分許獲報在蘇澳鎮海山東路、忠孝路口發生一起交通事故肇事逃逸案，到場了解，報案高姓男子說他開著小貨車路過時，看到路中間有個人倒臥不起，趕快打電話報警。
分局員警立即調閱事故路口監視器釐清案發情形，全力追查肇逃司機，凌晨3時50分許火速逮到40歲簡姓犯嫌到案，經實施酒測值為零。簡嫌辯稱，當時視線不良，「不知道撞到人」，全案將以肇事逃逸及過失致死罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。
死者74歲伍姓老婦是當地人，家人表示，婦人覺得睡在新家太冷，半夜走路要過去老家，未料竟遭橫禍。
警方調查，老婦被砂石車輾過時整個血肉模糊，當場沒有生命跡象，死狀甚慘，砂石車司機肇事後直接駛離現場，未停車查看或下車做任何處置。
蘇澳分局呼籲，駕駛人行車時應注意車前動態，行經彎道或路口時應減速慢行，以確保自身及他人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言