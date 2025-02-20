影／蘇澳隘丁公墓附近砂石車撞死老婦血肉模糊 警火速逮肇逃司機

宜蘭蘇澳鎮隘丁公墓附近今天凌晨發生死亡車禍，砂石車疑因過彎時未減速，撞到正要過馬路的74歲婦人，輪胎輾過老婦全身，造成臟器外露，血肉模糊。但駕駛撞了人還逃，不到4小時被警方逮到，辯稱他不知道撞到人。

蘇澳警分局今天凌晨零時3分許獲報在蘇澳鎮海山東路、忠孝路口發生一起交通事故肇事逃逸案，到場了解，報案高姓男子說他開著小貨車路過時，看到路中間有個人倒臥不起，趕快打電話報警。

分局員警立即調閱事故路口監視器釐清案發情形，全力追查肇逃司機，凌晨3時50分許火速逮到40歲簡姓犯嫌到案，經實施酒測值為零。簡嫌辯稱，當時視線不良，「不知道撞到人」，全案將以肇事逃逸及過失致死罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

死者74歲伍姓老婦是當地人，家人表示，婦人覺得睡在新家太冷，半夜走路要過去老家，未料竟遭橫禍。

警方調查，老婦被砂石車輾過時整個血肉模糊，當場沒有生命跡象，死狀甚慘，砂石車司機肇事後直接駛離現場，未停車查看或下車做任何處置。