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土城2歲男童疑遭虐昏迷 父母移送複訊低頭不發一語

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城疑似出現虐童案，一名2歲陳姓男童前天被發現全身呈現新舊傷並陷入昏迷，稍早男童父母移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑／攝影
新北市土城疑似出現虐童案，一名2歲陳姓男童前天被發現全身呈現新舊傷並陷入昏迷，稍早男童父母移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑／攝影

新北市土城疑似出現虐童案，一名2歲陳姓男童前天被發現，全身呈現新舊傷並陷入昏迷，遭緊急送醫插管維生。警方查出，男童原寄宿新莊外公家，本月14日剛被帶回土城由父母親自照料，便疑似遭不當管教及施暴。男童父母及外公等長輩，昨連夜接受警詢，稍早男童父母已移送新北地檢署複訊，不發一語。

據了解，男童原由外公、外曾祖母、舅公和舅公兒子照料，日前才被雙親接回土城同住，前天其父母將兒子獨留在家中近12個小時，返家時驚覺兒子倒臥在地，面對呼叫無反應，於是撥打119將男童送醫急救。

消防人員到場後，發現男童全身是傷疑似遭虐，其父母原表示兒子是從床上跌落摔傷，進一步追問才透露2人常將男童獨留家中，每天只靠一瓶牛奶度日，至於身上傷勢則是先前在外公家時，疑似因不乖遭長輩毆打。

警方獲悉後，立刻通報社工前來家訪，確定男童身上傷勢應是人為造成，疑遭不當管教或施暴，於是報請新北檢婦幼專組檢察官指揮偵辦。

據悉，男童父母供詞一變再變，從自行摔落床下，到長輩不當管教，昨晚在警局內，又改口坦承是自己照顧兒子一時情緒失控動粗，因此遭檢方依涉犯兒少法、家暴防治法及刑法傷害等罪嫌進行複訊。

新北市土城疑似出現虐童案，一名2歲陳姓男童前天被發現全身呈現新舊傷並陷入昏迷，稍早男童父母移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑／攝影
新北市土城疑似出現虐童案，一名2歲陳姓男童前天被發現全身呈現新舊傷並陷入昏迷，稍早男童父母移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑／攝影

受虐兒 父母 虐童

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