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影／真倒楣！大風吹倒床墊擊落機車騎士 蘆洲婦受傷送醫
新北市蘆洲區前天下午有1名婦人騎機車載小孩路過巷弄，被倒下的廢棄彈簧床墊砸中，摔車痛到倒地不起，由救護車送醫。里長說，之前就已宣導，清運巨大垃圾應依約定時間，不要提早堆放，以免釀成事故違法受罰、害人受傷。
據了解，44歲王姓婦人前天下午4時許，騎機車載７歲女兒放學返家途中，經過蘆洲區民族路426巷，剛好起風，堆置豎立在路旁的彈簧床墊等雜物疑被強風吹倒，砸中機車，母女倆都摔倒，婦人肢體多處擦挫傷痛到倒地不起，幸好小女童傷勢較輕，自行起身。
母女皆被救護車送到市立三重醫院急診，警方調查發現，是公寓樓上住戶整理房屋，把廢棄大型家具等物堆置路旁，釀成車禍致人受傷，將依道路交通管理處罰條例第82條第1項，在道路堆積、置放足以妨礙交通之物，可處1200元以上2400元以下罰鍰。若受傷婦人提告過失傷害罪，亦將依法受理。
當地水河里長蘇雅祺則指出，據稱這些垃圾當時已經堆積2天了，整理房屋的人雖跟清潔隊預約20日清運，但提早搬下樓堆在路旁，造成車禍；里長之前便曾宣導，清運巨大垃圾應依約定時間，不要提早堆放，就是擔心發生類似事故，後續環保局亦將開罰，又造成過失傷害。
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