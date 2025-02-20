影／國6福斯轎車隧道內失控撞壁 36歲男駕駛喪命

國道6號今傳死亡車禍，一輛福斯白色轎車清晨行經該路線東向18.5K國姓1號隧道時，突然自撞隧道牆壁，撞擊力道猛烈，車頭嚴重擠壓變形，車內駕駛受困，被消防人員救出時已失去生命跡象，送醫仍不治，詳細肇因仍有待進一步調查釐清。

據了解，36歲江姓男駕駛今晨駕駛其白色轎車，自草屯往埔里行駛於國道6號，清晨6時許進入國姓1號隧道內約18.5K時，突然往路側逼車彎偏移，之後連人帶車直接撞上隧道牆壁，由於撞擊力道猛烈，車頭嚴重變形，人也因此受困車內。

南投縣消防指出，今晨6時許獲報，國道6號東向東向18.5K國姓1號隧道內有車禍事故，當下立刻調遣國姓、雙冬分隊馳援，消防人員到場後破壞車體，將車內駕駛救出車外，但他失去生命跡象，現場立刻施予CPR（心肺復甦術）搶救，將其緊急送醫。

國道警第七大隊也表示，事發當下，該駕駛行駛於內側車道，疑似分心操作不當，因而撞擊外側隧道壁，送醫後不治，至於有無酒駕、疲勞駕駛等仍待調查釐清；事發後，該大隊通知緩撞車、巡邏車及救護車等前往處理，現場未造成車流回堵。