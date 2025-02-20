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影／搶黃燈對撞！竹北母載女兒左轉 遭逆向車加速撞到骨折

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣41歲王女騎機車載著12歲女兒行經竹北市十興路與莊敬北路左轉時，遭到40歲陳姓機車騎士逆向直行撞上，王女當場骨折送醫。該車禍在網路引起熱議，原因是雙方都疑貪快「搶黃燈」才造成車禍。警方表示，搶黃燈沒有法條規定，但直行機車明顯違規。

網友在臉書社團「竹北人有事嗎」貼出行車紀錄器畫面，事故發生時，王女疑似搶黃燈直接加速左轉，陳男則跨越雙黃線逆向直行，並高速穿越黃燈，導致雙方猛烈對撞。由於撞擊力道不小，王女和女兒當場摔倒，網友也憂心，王女機車上載有孩童，不知傷勢是否嚴重。

影片曝光後，引發網友熱議，有網友認為：「逆向應負全責」，但也有意見指出「左轉機車搶黃燈同樣有責」。更有網友擔心：「載著孩子還這樣騎車，真的太危險」、「都住竹北了，為什麼不開車？機車真的太危險了！」

也有網友表示：「一堆人為了貪快違規，發生車禍才來後悔」、「這就是台灣馬路文化，搶快出事，然後怪對方」，也有網友認為，該路口應設置明確標誌，提醒騎士遵守交通規則，避免類似事故再次發生。

警方指出，根據影片初判，2台車搶黃燈部分沒有法條規定，但是直行機車很明顯違規，根據道路交通管理處罰條例第45條規定，不依規定駛入來車道可處600元以上、1800元以下罰鍰。不依規定駛入來車道的具體情形包括不按照交通標誌、標線、號誌指示駛入來車道。

警方呼籲，行車時務必保持安全距離，遵守交通規則、不搶快，才能確保自己與他人的安全。

根據行車記錄器畫面指出，王女疑似搶黃燈直接加速左轉，陳男則跨越雙黃線逆向直行，並高速穿越黃燈，導致雙方猛烈對撞。圖／取自竹北人有事嗎
根據行車記錄器畫面指出，王女疑似搶黃燈直接加速左轉，陳男則跨越雙黃線逆向直行，並高速穿越黃燈，導致雙方猛烈對撞。圖／取自竹北人有事嗎
根據行車記錄器畫面指出，王女疑似搶黃燈直接加速左轉，陳男則跨越雙黃線逆向直行，並高速穿越黃燈，導致雙方猛烈對撞。圖／取自竹北人有事嗎
根據行車記錄器畫面指出，王女疑似搶黃燈直接加速左轉，陳男則跨越雙黃線逆向直行，並高速穿越黃燈，導致雙方猛烈對撞。圖／取自竹北人有事嗎
根據行車記錄器畫面指出，王女疑似搶黃燈直接加速左轉，陳男則跨越雙黃線逆向直行，並高速穿越黃燈，導致雙方猛烈對撞。圖／取自竹北人有事嗎
根據行車記錄器畫面指出，王女疑似搶黃燈直接加速左轉，陳男則跨越雙黃線逆向直行，並高速穿越黃燈，導致雙方猛烈對撞。圖／取自竹北人有事嗎

竹北 車道

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