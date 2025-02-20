影／高雄輕軌挨撞畫面曝！賓士女駕駛違規左轉 被列車推著跑
高雄輕軌又被撞！呂姓女子昨深夜10時許駕賓士車沿馬卡道路行駛，左轉華安街往西時，未依號誌指示左轉，當場撞及剛好駛過路口的輕軌列車，賓士車被往前推行數公尺才停下，幸無人受傷；警方事後將呂女依過失妨害舟車行駛安全罪送辦並開罰。
警方調查，呂姓女子（44歲）駕駛賓士車昨深夜10時許駕車沿鼓山區馬卡道路行駛，即直接左轉華安街，由於該處路口有輕軌，須依照號誌指示才能左轉，呂女未依號誌指示，直接左轉，當場和遭駛過路口的輕軌列車撞及。
賓士車被輕軌撞及，往前推行數公尺後才停下，所幸呂女和列車上乘客無人受傷，虛驚一場。
鼓山警分局警方獲報到場處理，對列車李姓駕駛（31歲）和呂女施以酒測，雙方均無酒駕行為，事故發生後，導致輕軌延誤20分鐘才恢復正常通行。
呂女聲稱，當時未注意號誌，警詢後，被依妨害舟車及航空機行駛安全罪嫌移送高雄地檢署偵辦，另依違反道路交通管理處罰條例第48條第1項2款：「不依號誌指示轉彎」，開出最高可處1800元罰鍰罰單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言