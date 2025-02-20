台中宮廟「補財庫」金紙餘燼釀大火燒3戶 董事長被判4月刑

起火點處的燒損殘餘物中，也發現金紙鋁箔。圖／取自司法院裁判書系統

台中市北區善修宮舉辦「補財庫」活動，信徒燒金紙的餘燼從金爐煙囪縫隙飄散，引燃隔壁民宅火勢蔓延3戶房屋，法院根據火災鑑定等，認定宮廟吳姓董事長未盡維護金爐煙囪責任有疏失，釀被害人損失，依失火罪判他4月徒刑，可上訴。

檢警調查，善修宮吳姓董事長應注意定期檢修金爐煙囪，避免燒金紙餘燼飄散引發火災，卻疏於未注意，2023年11月25日下午宮廟舉辦「補財庫」活動，信徒燃燒金紙時因金爐煙囪網罩和頂蓋未密合，導致餘燼飄散、點燃一旁房屋頂樓枯枝落葉。

結果火勢蔓延，再往旁延燒3戶民宅，造成其中1間空屋、2間承租房子受有多處燒毀、內部碳化崩塌，所幸沒有人員傷亡。

台中地院審理時，吳矢口否認犯行，辯稱起火點是一旁民宅，不是因廟燒金紙引起；有信徒證稱，在廟裡聊天時，有信徒突然說「那裡怎麼有火？」轉頭驚見一旁民宅窗戶出現火光，試圖用滅火器仍撲滅不了就通報消防。

台中市消防局鑑定指出，起火民宅內有發現「金紙餘燼鋁箔」，顯示善修宮燒金紙餘燼有飄落至該處跡象，且距離民宅起火點不遠處，就是宮廟金爐的煙囪，經檢視其金屬網罩與頂部也未密合。

法院綜合火災鑑定意見、現場採證照片及信徒補財庫燒金紙時序等，認定火災應是宮廟金爐煙囪疏於修繕，金紙餘燼自縫隙飄出才引起。

法院審酌，吳男身為善修宮董事長未盡維護修繕金爐煙囪責任，導致火災釀被害人損失，且其否認犯行、沒有和解，依失火燒燬現供人使用之住宅罪判他4月，得易科罰金。