影／台中高鐵「警匪對峙」引熱議 原來是抓失聯越南移工

有網友PO出「OMG台中高鐵東路警匪對峙ing」影片，並提醒附近民眾繞道勿接近。警方說明，警方昨天傍晚因一輛轎車遇警攔查未停，警方以優勢警力攔下，並查獲3名失聯越南移工，全案移送移民署專勤隊處置。

烏日警分局烏日派出所長高銘顯說明，經了解，烏日派出所員警昨天傍晚巡邏時，在烏日區高鐵三路、站區一路口發現一輛轎車未使用方向燈，上前攔檢盤查，武姓轎車駕駛竟開車逃逸，員警騎警用機車以優勢警力在高鐵東路攔下，意外發現車上3名男子都是失聯的越南移工，全案移送移民署專勤隊處置。

警方盤查過程中，3名外籍人士不願配合出示身分，帶返所協請台中專勤隊辨識身分，經查為28歲、29歲、38歲越南籍失聯移工。有關交通違規部分，警方依道路交通管理處罰條例第48條第1項第1款進行舉發；詢後依入出國及移民法解送移民署台中專勤隊處置。