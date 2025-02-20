ATM標語「膽敢提領一定抓到你」不假 大雅警現場逮車手現行犯
台中市大雅警分局在ATM上貼標語，「警告詐欺車手，錄影鎖定，膽敢提領一定抓到你」，有車手不信，大雅分局員警日前巡邏時看到早已鎖定的一名車手，跟他到ATM前，看到對方反覆更換金融卡提款，員警當場逮人。
大雅警分局大雅派出所警員楊昱彥、蔡宗宏本月6日上午10時巡邏時，眼尖察覺步入金融機構一名男子疑為日前在轄區提領贓款車手，兩警隨即提高警覺，悄悄跟進觀察，看到男子在ATM前反覆更換金融卡，試圖提領現金卻屢次失敗，神色漸趨慌張時，員警果斷上前盤查，逮捕33歲黃姓詐欺車手，當場查扣金融卡等證物，警方依詐欺罪將黃嫌送交台中地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，後經法院法官裁准羈押。
警員楊昱彥表示，近期調閱轄內多處提領地點的監視器畫面，發現每次領贓款的都是同一名黃姓男子，這名車手的動作、神情甚至穿著風格都已記在他腦海中，當天巡邏時，楊員遠遠就瞄到一個熟悉的身影，馬上想到「就是他！」車手再次出現在提款機前，楊員見狀，毫不猶豫地上前攔截，當場逮住車手，成功阻止金融卡內贓款16萬元落入詐騙集團手中。
大雅分局長劉明興呼籲，詐騙集團時常利用車手提領不法所得，若發現可疑人士反覆在ATM提款，請立即撥打110報案，一起守護大家的財產安全。
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