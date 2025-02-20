影／台中霧峰警KTV酒店臨檢 低胸女「躲貓貓」全被逮
台中市警局霧峰分局今天說，警方日前臨檢大里區2家KTV酒店，多名穿著低胸服飾女子倉惶逃竄、躲藏，有的躲夾層、廁所都被逮，警方共查獲7名非法越南籍女移工，詢後依違反入出國及移民法等依法裁處。
台中市警局霧峰分局今天說，近日對轄內列管有治安、公安疑慮之KTV、酒店等營業場所密集、高強度臨檢，強力查緝不法情事，以維護社會治安與民眾安全。
台中市警局霧峰分局本月17日，以優勢警力結合移民署，在大里區新明路及永隆2家視聽歌唱KTV臨檢及掃蕩勤務，店內多名女子見警方臨檢，慌亂逃竄並四處躲藏，但仍被警方識破。
警方經逐一清查比對身分後，共計查獲2名逾期居留及5名非法工作外籍移工，因違反入出國及移民法、就業服務法等情事，分別移請移民署及各主管機關依法裁處。
霧峰分局表示，警方將持續加強臨檢，針對特定營業場所不定期稽查，防範人口販運、非法工作及其他犯罪行為，並呼籲業者應合法聘僱勞工，勿提供非法外籍勞工工作機會，以免觸法。警方將展現取締決心，全力維護轄區治安與社會安定。
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