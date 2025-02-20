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1瓶奶吃1天...土城2歲男童疑遭虐昏迷 父母今移送新北檢複訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城疑似出現虐童案，一名2歲陳姓男童前天被發現，全身呈現新舊傷並陷入昏迷，其父母預計今天上午將移送地檢署複訊。圖／示意圖、AI生成
新北市土城疑似出現虐童案，一名2歲陳姓男童前天被發現，全身呈現新舊傷並陷入昏迷，其父母預計今天上午將移送地檢署複訊。圖／示意圖、AI生成

新北市土城疑似出現虐童案，一名2歲陳姓男童前天被發現，全身呈現新舊傷並陷入昏迷，遭緊急送醫插管維生。警方調查發現，男童原寄宿新莊外公家，本月14日剛被帶回土城，由父母親自照料，便疑似遭不當管教及施暴。男童父母及外公等長輩，昨已連夜接受警詢，預計今天上午男童父母將移送地檢署複訊。

據了解，男童原本由外公等長輩照顧，日前才被雙親接回土城同住，前天其父母回家時，驚覺兒子倒臥在地，面對呼叫無反應，於是撥打119將男童送醫急救。

消防人員到場後，發現男童全身是傷疑似遭虐，其父母原表示兒子是從床上跌落摔傷，進一步追問才透露2人常將男童獨留家中，每天只靠一瓶牛奶度日，至於身上傷勢則是先前在外公家時，疑似因不乖遭長輩毆打。

警方獲悉後，立刻通報社工前來家訪，確定男童疑遭不當管教、施暴，立刻報新北檢婦幼專組檢察官指揮偵辦。

而男童父母供詞一變再變，從自行摔落床下，到長輩不當管教，據悉昨天晚間到警局時，又改口坦承是自己照顧兒子情緒失控動手。檢方也為此依涉犯兒少法、家暴防治法及刑法傷害等罪，要求將男童父母移送檢方複訊。

受虐兒 虐童

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