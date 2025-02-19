跨縣亂倒廢棄物上千噸暴利3千萬 宜蘭逮37名環保蟑螂送辦

跨縣市組成的「環保蟑螂集團」涉嫌利用載運宜蘭高冷蔬菜的回頭車，把雙北及桃園等縣市廢棄物載到宜蘭四處亂倒，民眾去年發現後通報環保局，經查竟是集團犯案，宜蘭地檢署前後發動兩波追緝，共抓回37名環保蟑螂，查扣載運廢棄物的15輛大型車輛。

據了解，傾倒廢棄物多屬於營建廢棄土方，業者依正常申請的傾倒管道，需要支付廢棄物處理費，但如果利用宜蘭高冷蔬菜的回頭車配合廢棄物仲介業，只要負擔載運費用。從去年11月起，宜蘭礁溪鄉、員山鄉、冬山鄉等偏遠地區出現大量廢棄物，有些是公有地、有些是私有地收費給環保蟑螂亂倒。

民眾發現異狀通報，縣環保局溯源追查廢棄物自外縣市，屬於集團式犯案。宜蘭地檢署去年12月指揮警、調、新北市及宜蘭縣環保局等單位，兵分多路於新北市及宜蘭縣等22處搜索，帶回25人偵訊，其中2名主嫌收押，另23人分別以1萬至10萬元不等交保。

檢方擴大偵辦，昨天出動專案小組70多人展開第2波追查，分別在宜蘭及基隆、台北、新北、桃園、台南等地共18處展開搜索，傳喚17名工程行負責人及車輛司機，其中5人是證人，1人訊後請回，其餘11人分別以3萬至30萬元不等交保，連同首波追緝共查扣15輛車。

統計從去年11月至今，傾倒廢棄物數量高達上千噸、不法獲利3千多萬元、37名「環保蟑螂」列被告送辦。經查廢棄物來自新北市、台北市及桃園等地，檢方扣車後，將要求不法集團把這些廢棄物清運載走。