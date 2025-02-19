台灣燈會賞燈卻迷路 家人焦急幸獲警協助

2025台灣燈會燦爛登場，開展至今吸引許多人潮前往賞燈，不過1名73歲周姓老婦人昨獨自前往燈會迷了路，幸好得到平鎮警方協助順利返家，今更親自前往展區感謝警方。而昨1名84歲的簡姓老翁也在燈會展區附近倒臥，中壢警分局員警發現後立即協助叫救護車，所幸無大礙。

平鎮警分局表示，患有失智症周婦住在A19樂天棒球場附近，昨傍晚獨自前往燈區賞燈，不慎迷路一個人慌張的在燈區徘徊許久，警員蘇順志察覺有異，立即上前關心，無奈周婦疑似緊張，導致無法想起家人的聯絡電話，更嚇得眼眶泛紅，因此先讓周婦休息。

待周婦情緒穩定後，幸好她還記得自己的名字，員警利用警用系統查出她的住處，也趕緊利用巡邏車將她平安護送返家，周婦家人相當感激，並表示自下午發現母親失蹤後便四處尋找，正準備前往派出所報案時，警方就將母親平安送返家。周婦今再騎腳踏車到燈會現場，想親自感謝該名員警。

而昨晚間6時許，中壢警分局文化派出所警員林俊彥正在高鐵站前與青心路口執行交通疏導勤務時，接獲熱心民眾向他報案，原來簡翁跌倒在地，疑似重傷無法自行起身。

林員立即上前察看，其意識清楚但手部疼痛無法舉起，疑似骨折，林員隨即通報救護人員到場處置，經初步包紮後，簡翁緊急送往醫院進一步治療，並主動聯繫家屬趕赴醫院探視。