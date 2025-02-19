屏東潮州畫設標線人行道卻惹民怨 警方加強取締違停

屏東縣潮州鎮去年底在中正路段畫設標線型人行道，至今仍有民眾「不習慣」，有人因違停被罰款，或店家上下貨不便而抱怨連連。公所主秘王建元強調，畫設標線型人行道能保護行人，建設以人為本的城市。警方表示，會加強取締人行道違停。

潮州鎮去年底在新生路及延平路間的中正路段，畫設了長一公里多的標線型人行道，是除了建基圓環外首段。但設畫後引發部分當地民眾議論，除了因覺得行車空間縮減外，也有人因違停被開單，或因貨品要上下車不便而抱怨。

王建元表示，過去台灣交通都是「以車為本」來思考，但世界潮流是「以人為本」，良好的交通環境是城市進步關鍵，要打造宜居城市，交通上就要有更多保護行人措施。城市要進步，政府就要介入更多適法性管理，現在潮州要發展觀光，若遊客沒有安全的行走空間怎麼會進來？

另外在潮州第一立體停車場外，因同時設立實體人行道及標線型人行道，被民眾質疑「為何要多此一舉」？王建元說，標線型人行道是人行道，實體人行道則是建築物退縮法定空地，兩種可以同時並存，像台北市士林夜市也有這樣的設計，後續仍會協調縣政府工務處來會勘研商是否需要修改。