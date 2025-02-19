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高雄首段「區間測速」道路傳死亡車禍 騎士逆向撞大貨車喪命

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高雄首段「區間測速」道路傳死亡車禍 騎士逆向撞大貨車喪命

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市首處「區間測速科技執法道路鳥松區松藝路，今天發生死亡車禍；蔡姓男子騎機車逆向，撞向對向大貨車，當場無生命跡象，送醫後仍告不治，確實肇事原因由警方調查中。

高雄市鳥松區松藝路全長僅1.8公里，是連接鳥松、三民及仁武3區捷徑，常有機車族在這路段飆速，2015年至2018年因發生8起死亡車禍，一般交通事故多達227件，高雄市警局才向交通部爭取建置「區間平均速率監測系統」，於2019年9月上線執法，是高雄市首段區間測速科技執法路段。

今天上午上午7時許，蔡姓男子（23歲）沿松藝路往仁武方向行駛，卻在區間測速路段，逆向與對向吳姓男子（55歲）駕駛的大貨車迎面撞上，蔡男人車倒地不起。

警、消據報到場，將蔡男送高雄長庚醫院急救，但蔡傷重仍在上午9時55分宣告不治。

警方對大貨車司機吳男酒測，無酒精反應，警方研判蔡男不依規定，駛入來車道導肇事，確實肇事原因仍待交通大隊釐清。

高雄市首段區間測速道路鳥松區松藝路今天發生死亡車禍，機車騎士逆向撞大貨車送醫不治。記者林保光／翻攝
高雄市首段區間測速道路鳥松區松藝路今天發生死亡車禍，機車騎士逆向撞大貨車送醫不治。記者林保光／翻攝
高雄市首段區間測速道路鳥松區松藝路今天發生死亡車禍，機車騎士逆向撞大貨車送醫不治。記者林保光／翻攝
高雄市首段區間測速道路鳥松區松藝路今天發生死亡車禍，機車騎士逆向撞大貨車送醫不治。記者林保光／翻攝

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