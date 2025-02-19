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誇張！車頂疑放床墊「鴐駛手伸窗外固定」 國道警：最高可罰1.8萬

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

又是國一豐原路段！有用路人今天早上10點多，在國道一號豐原路段，看到一輛馬自達車頂上放了一個疑似沙發床墊的東西，車內的人甚至將手伸出天窗後抓住固定，路過駕駛看到高速公路出現如此危險行為而上網分享，網友留言「真的很狂！」、「這也太拼命了吧？」、「不知道這樣會不會被開罰單？」國道三隊泰安分隊表示，經查後目前尚未接獲相關檢舉資料，將依車號傳訊車主到案說明。

泰安分隊分隊長林家德表示，有關網傳國道上有車輛車頂載運床墊，並將手伸出天窗一案，車輛裝載貨物請確保裝載穩妥，若有裝載不穩妥行駛顯有危險、貨物掉落，或車內人員將手伸出車頂外天窗身體離開車廂內固定座位等行為，皆違反道路交通管理處罰條例第30條規定，處新台幣3000元至1萬8千元罰鍰。

林家德並強調，車頂欲置放物品時，應裝設小型汽車置放架並經監理單位檢驗通過，裝載貨物時須符合道路交通安全規則第77條規定，置放架及裝載物應固定妥適；如裝置於車輛後側，其長度不應超過後側車身外50公分；如裝置於車頂，其含置放架之車輛全高應依同規則第38條第1項之規定；並且置放架及裝載物不得遮蔽車輛之號牌與車輛後方燈光，不得突出車身兩側，以確保行車安全。

國一豐原路段上午一輛馬自達車頂上放了一個疑似床墊的物品，車內的人甚至將手伸出天窗後抓住固定。圖／翻攝自網路
國一豐原路段上午一輛馬自達車頂上放了一個疑似床墊的物品，車內的人甚至將手伸出天窗後抓住固定。圖／翻攝自網路

國道 床墊 豐原

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