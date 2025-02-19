高雄暖男分局長善舉廣傳 「免費宵夜補給」基層稱羨搶跟麾下

網路社群「靠北police」難得有讚賞官警消息，今天出現1篇令基層員警稱羨的投稿，提到高雄市警局1名分局長下達指令，基層可穿制服免費享用「宵夜補給」，引起一片讚揚，留言者直稱「暖男分局長」，基層員警搶跟麾下。

這篇貼文顯示，「以前看到香港警察可以在執勤時進餐補充體力，真的很羨慕…，想不到美麗島分局長直接下令深夜勤帶班幹部（可）帶隊（著）制服用餐，餐費由分局長特支費支付，真的很暖心又有guts」。

網傳的這名警分局長，是高雄市警新興分局長陳柏彰，是警大外事警察學系63期畢業，並是國立高雄科技大學財富與稅務管理系碩士。

陳柏彰昨天在分局聯絡群組下達命令，表示即日起，上、下半夜快打勤務，由帶班幹部集合後，可將車隊帶往轄區某豆漿包子店，「異地勤前教育及宵夜補給」，並附註帶班幹部務必注意停車秩序，吃完請帶班幹部代表於簽帳本「簽名後就可以離開」，「會用每個月1萬4000元的特支費支付」。

貼文一出就引起不少迴響，有人還在留言上貼出他去年山陀兒颱風與基層協力移除倒樹及交通指揮照片，不少員警稱羨，大讚是「暖男分局長」、「阿莎力個性」、「這種長官才是真正要挺」，希望能投到在這名分局長麾下，還有人希望「支持全國跟進」。