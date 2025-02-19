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新北土城傳虐嬰案 2歲童全身傷昏迷送醫「每天僅靠1瓶牛奶度日」
新北市土城疑似出現虐嬰案，一名2歲陳姓男童全身呈現新舊傷病陷入昏迷遭緊急送醫，警方介入調查後發現，男童父母外出工作時，僅泡一瓶牛奶就將男童獨留家中一整天，身上傷勢則疑似先前在外公家寄宿時遭年長親戚施暴，檢警已介入調查。
新北市消防局表示，昨晚8時55分接獲家屬報案，指男童身體有異樣，救護人員到場發現男童有意識但十分虛弱，緊急送往板橋亞東醫院並通報警方。
據了解，男童原本由住在新莊的外公、外婆照顧，日前才由雙親接回土城同住，昨晚其父母回家時，驚覺兒子倒臥在地，面對呼叫無反應，於是撥打119將男童送醫急救。
消防人員到場後，發現男童全身是傷疑似遭虐，其父母原表示兒子是從床上跌落摔傷，進一步追問才透露2人常將男童獨留家中，每天只靠一瓶牛奶度日，至於身上傷勢則是先前在外公外婆家時，疑似因不乖遭長輩毆打。
警方獲悉後，立刻通報社工前來家訪，確定男童疑遭不當管教、施暴，已報請檢察官指揮偵辦。
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