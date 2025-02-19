台南市警局發布14名中高階警官人事 三線一星警官異動

台南市警察局今天下午發布14名中高階警官人事升遷調整，其中督察室督察顏水波，調任後勤科科長；督察室督察陳盈菖，調任防治科科長；永康分局副分局長張翊雋，調陞督察室督察；第三分局偵查隊隊長林威廷，調陞刑事警察大隊副大隊長。

台南市警察局指出，因應現有職缺及現階段推動治安、交通工作需要，以有效發揮整體治安功能，經局長林國清召集副局長、主任秘書、人事室主任等進行人事甄審（評議）委員會；經與會人員充分討論，依適任人員品德操守、工作表現、職務歷練、專業能力及陞遷積分等通盤檢討，經報奉市政府及警政署核定，相關14名人員職務調整如下：

1.督察室督察顏水波，調任後勤科科長。 2.督察室督察陳盈菖，調任防治科科長。 3.督察室督察方秋梅，調任民防管制中心主任。 4.保安科秘書廖淦龍，調任督察室督察。 5.永康分局副分局長張翊雋，調陞督察室督察。 6.第一分局副分局長郭乃榮，調陞主任秘書室秘書。 7.刑事警察大隊副大隊長謝貴琳，調任永康分局副分局長。 8.麻豆分局副分局長顏嘉良，調任第一分局副分局長。 9.新化分局副分局長呂景智，調任麻豆分局副分局長。 10.第三分局副分局長張俊雄，調任歸仁分局副分局長。 11.交通警察大隊副大隊長郭榮木，調任第三分局副分局長。 12.主任秘書室第五序列專員胡哲旗，調任保安科專員。 13.第六分局交通組組長黃筱寧，調陞交通警察大隊副大隊長。 14.第三分局偵查隊隊長林威廷，調陞刑事警察大隊副大隊長。