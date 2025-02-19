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火舞表演者謝岳鵬遭詐騙囚禁脫身 現身桃園反詐親曝20天劫難過程

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

去年12月網路應徵海外火舞表演工作遭詐騙囚禁的27歲表演者謝岳鵬，歷經20天劫難，成功返回台灣，今獲桃園市警察局邀請擔任反詐宣傳大使。他表示，完全沒想過自己可再回台灣，目前有10多位被騙去國外的民眾，有向他求助，目前也是極力協助。

「從來沒想過能活著回來」謝岳鵬說，過去也應徵過類似工作，沒想過會是詐騙，因為在接工作流程一切都相當正常，他隻身一人到達泰國後，坐上巴士到達緬甸時，才發現受騙。

謝岳鵬說，當時被收走手機及護照，還被毆打，後來被關到小黑屋5天，被銬在鐵架上站5天，僅給簡單的水、地瓜、玉米等可果腹食物，之後3天學習如何騙人，他有3個帳號，一個帳號最多會用來騙3個人，他最多一天跟9個人聯繫，並跟對方搏感情獲得信任再介紹投資，一天園區內所有人，約可以與200至300位民眾聯繫上。

謝岳鵬表示，他運用電腦與家人朋友取得聯繫，不過在搜尋園區名字時被發現，詐團認為他有問題，因此將他關到園區外軍事監獄，每天讓他在廣場上曝曬6小時，還不一定給水喝，很慶幸自己被順利救出。

「沒想過活著回來」謝岳鵬說，他現在擔任台北及桃園刑大的宣傳大使，也接受訪問及各校邀請分享自身經驗，真的提醒大家，若發現不對一定要立刻報警求助，現在也有10多位台人冒險向他求助，他也是盡力幫忙。

桃園市警察局長吳坤旭今於台灣燈會現場舉行「打詐儀表板」記者會，吳表示，市警局今年1月份詐欺案件受理1556件、財損9億8080萬餘元，與去年12月份同期比較，受理數減少457件(-22.7%)，財損大幅減少7億1603萬餘元(-42.2%)。

吳說，今年1月共計查獲詐欺集團27件、犯嫌141人；查扣不法所得1420萬餘元，比去年同期查扣增加1289萬餘元。而在警民合作方面也有大幅提升，於金融機構成功攔阻詐騙匯款金額達1億613萬餘元，與去年同期相比增加4661萬餘元。

另分析前5大高發詐欺案件受理件數比例，依序為假投資詐騙433件、網路購物詐騙196件、假交友（投資詐財）詐騙146件、假買家騙賣家詐騙124件、假交友（徵婚詐財）詐騙60件，本局將持續精準分析數據，掌握近期整體詐欺犯罪發生趨勢、針對高發詐欺手法加強防制。

去年12月於網路上應徵海外火舞表演工作的表演者，27歲的謝岳鵬（右5），歷經20天劫難，成功返回台灣，今獲桃園市警察局邀請擔任反詐宣傳大使。記者翁唯真／攝影
去年12月於網路上應徵海外火舞表演工作的表演者，27歲的謝岳鵬（右5），歷經20天劫難，成功返回台灣，今獲桃園市警察局邀請擔任反詐宣傳大使。記者翁唯真／攝影

桃園 詐欺 詐騙

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