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學生被詐最多、退休師被詐金額最高 雲林縣警局進大學解析手法
雲林縣一名熟女因婚變誤信網路交友，投入上千萬元投資虛擬貨幣，因遲遲無法取回，上網看到「打詐儀表板」真實案例才驚覺遭詐騙，協助警方偵破詐團。雲林縣警方分析詐騙案受害者，以大學生最多，其次是服務業人員，受騙金額則以退休老師較高，雲林縣警察局長李建民今到雲林科技大學宣導詐騙手法，預防老師、學生遭詐騙。
今年1月全國受理詐騙案有1萬3120件、財損95億4562萬元，其中雲林縣有292件、財損1億6354億元，縣警局分析，縣內詐騙類型以假投資最多有3成以上，其次是網拍、假買家騙賣家，受害者年齡層假投資以40至49歲最多，網拍及中獎通者超過4成是20至29歲受害。
警方表示，近年詐騙案中，受害者前三名分別是大學生、服務業、技術工，但退休老師及公務員被詐騙的金額最多。
李建民今向300多名雲科大老師分析雲林當前詐騙趨勢，提升老師反詐識能，透過課堂向學生宣導，保護自己及他人不被騙，他指出，「愛情不會從天下掉下來，只有騙子會從網路跑出來」。
他強調，打擊詐欺犯罪需要全民共同參與，相關反詐資訊更需要傳承，這次與雲林科技大學合作宣導，未來希望有機會能學習校長張傳育「全方位智慧AI辨識」長才，提升打擊詐欺效能，張傳育也表示，透過警方宣導，提升師生對詐騙手法認知，防範及降低詐騙案件發生。
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