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北市大貨車轉彎未禮讓行人 8旬婦走斑馬線遭撞骨盆骨折

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

48歲詹姓男子今天駕駛大貨車行經中山區松江路與農安街口，孰料沒注意路況，轉彎時應聲撞上走在斑馬線的81歲許姓老婦，許婦雖然沒有生命危險，但骨盆骨折、右腿腿撕裂傷，緊急送醫。警方對詹男開出未禮讓行人7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕照。

中山警方今天中午11點55分獲報，中山區松江路與農安街口發生車禍，現場是行人遭撞，所幸沒有生命危險送醫。肇事者詹男警詢時供稱，當時剛從工地離開，轉彎時沒注意到行人，發現闖禍了立刻煞車。

警方協助傷者送醫，由於肇事駕駛未禮讓行人，警詢後依道交條例44條「有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，因而肇事致人受傷或死亡者」開罰7200元至3萬6000萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照一年。

台北市中山區松江路與農安街口，今天發生大貨車未禮讓行人車禍，所幸傷者沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市中山區松江路與農安街口，今天發生大貨車未禮讓行人車禍，所幸傷者沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市中山區松江路與農安街口，今天發生大貨車未禮讓行人車禍，所幸傷者沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市中山區松江路與農安街口，今天發生大貨車未禮讓行人車禍，所幸傷者沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市中山區松江路與農安街口，今天發生大貨車未禮讓行人車禍，所幸傷者沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市中山區松江路與農安街口，今天發生大貨車未禮讓行人車禍，所幸傷者沒有生命危險。記者翁至成／翻攝

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