北市大貨車轉彎未禮讓行人 8旬婦走斑馬線遭撞骨盆骨折

48歲詹姓男子今天駕駛大貨車行經中山區松江路與農安街口，孰料沒注意路況，轉彎時應聲撞上走在斑馬線的81歲許姓老婦，許婦雖然沒有生命危險，但骨盆骨折、右腿腿撕裂傷，緊急送醫。警方對詹男開出未禮讓行人7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕照。

中山警方今天中午11點55分獲報，中山區松江路與農安街口發生車禍，現場是行人遭撞，所幸沒有生命危險送醫。肇事者詹男警詢時供稱，當時剛從工地離開，轉彎時沒注意到行人，發現闖禍了立刻煞車。