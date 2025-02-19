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國道豐原段6車追撞案外案 死者未有家屬認領疑為逃逸移工

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

國道一號北上167.7公里豐原路段6車連環撞事故，再生案外案，兩名死者疑未繫安全帶，從車內被甩出路面，但身分疑似是非法越南移工，死者朋友今天到國道分隊了解狀況，強調當天是下班回程，卻遭其他車輛擦撞翻覆，不清楚當時同車有多少人。

2名死者分別為30歲的黎男及48歲的黃男，但有目擊者指出，當時翻覆車輛內還有其他傷者沒等警察到場，就被另一輛車接走，國道公路警察局第三公路警察大隊對此並不證實，強調一切仍在調查中。

據了解，昨天這起國道一號167.7公里豐原北上路段的6車連撞車禍，國道即時影像拍到，車上有2名乘客疑未繫安全帶，當場噴飛躺在國道上，沒有呼吸心跳，但也發現車上疑似不只兩名死者，同車還有其他男子，調閱監視畫面發現車禍時，被撞翻的轎車上疑似還有其他乘客，但案發後皆逃離現場，目前警方正追查中；至於兩名死者是否為失聯移工，國道警方僅表示要等全案移送，交移民署調查才知。

兩名死者在醫院沒有家屬出面認領，分別為越南籍移工黎男（30歲）、黃男（48歲）被懷疑是逃逸移工，隔天移工同事們到國道警察分隊了解狀況時才說，「是別人車碰到，他兩個是同鄉的，他們在越南的家人打電話過來拜託我過來處理，他們是逃跑的。」

國道第三公路警察大隊目前不願對外說明，僅表示，全案仍在追查中，將先釐清車禍發生原因，再了解2名死者是否為失聯移工，以及車上是否有其他落跑乘客。

國道豐原路段昨天6車連環撞事故再生案外案，兩名死者疑未繫安全帶，從車內被甩出路面，身分疑似是非法越南移工。圖／國道三隊提供
國道豐原路段昨天6車連環撞事故再生案外案，兩名死者疑未繫安全帶，從車內被甩出路面，身分疑似是非法越南移工。圖／國道三隊提供
國道豐原路段昨天6車連環撞事故再生案外案，兩名死者疑未繫安全帶，從車內被甩出路面，身分疑似是非法越南移工。圖／國道三隊提供
國道豐原路段昨天6車連環撞事故再生案外案，兩名死者疑未繫安全帶，從車內被甩出路面，身分疑似是非法越南移工。圖／國道三隊提供

國道 失聯移工

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