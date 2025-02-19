男多次進機捷超商行竊 警佯裝顧客逮人
桃園市警察局捷運警察隊日前接獲機捷台北車站某超商店長報案，今年起陸續都有一名著咖啡色外套、黑褲的竊嫌進到超商偷竊。警方今清晨佯裝顧客埋伏在超商內，發現男子又穿著同一套衣物犯案，當場查獲並移送偵辦。
對此桃園捷警隊員警今清晨著便衣佯裝顧客埋伏在超商，隨即在上午7點多發現42歲黃姓竊嫌穿著與日前犯案時同套衣物走入店內，警方一面監看監視器，確認犯嫌竊取商品離開店內後，埋伏警力立即將其逮捕，隨後通報中正一分局博愛路派出所帶回偵訊，依竊盜罪嫌移送偵辦。
警方初步調查，黃嫌因工作關係均會搭乘機場捷運到台北再轉乘台北捷運至工作地點，自今年1月至今已多次涉嫌竊盜該超商物品，遭賣場發現商品經常短缺，向桃園捷警隊報警處理，捷警便編排同仁穿著便衣佯裝顧客埋伏在超商內，當場查獲且移送偵辦。
桃園捷警隊隊長謝金龍表示，捷警隊員警近日全力守護「2025台灣燈會」賞燈民眾安全並緝獲竊嫌，給機捷旅客一個安全的乘車環境，呼籲民眾如發現可疑情形，請立即撥打110或就近向警方報案，共同維護良好社會治安環境。
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