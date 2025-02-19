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嘉縣私人壇火警祖孫1死3傷 檢警相驗男童炭化難辨將解剖
嘉義縣中埔鄉和美村一間民宅昨天晚上發生火警，造成曾祖孫4人1死3傷，檢警今天下午對不幸罹難5歲男童進行相驗，因炭化難以辨識，擇本周五解剖；消防局火調科初步調查，火警原因疑門口旁電線老化走火導致。
檢警調查，昨天晚上6點20分左右警方接獲報案，和美村民宅有火災發生，警、消人員6點24分到達現場救災，6點59分撲滅火勢，於現場依序救出3歲蕭童、85歲蕭男、78歲蕭李氏緊急送往醫院急救，後續又救出5歲男童但已無呼吸心跳；這場火警造成1死3傷悲劇。
消防局火調科初步查驗火災原因，因門前旁電線老化走火，旁邊有放置陣頭神將導致火勢燃起。
今天下午檢警進行5歲男童死亡相驗，男童全身四度燒燙傷，外觀炭化難以辨識。預計本周五下午進行解剖鑑定。
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