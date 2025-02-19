快訊

總預算案、財劃法 立院今送總統與行政院咨請公布

台南市警局發布14名中高階警官人事 三線一星警官異動

疑助王大陸竄改體位躲兵役 3仲介業者裁定羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

百萬進口廂型車開一半火燒車 台東交觀處5官員國道驚險逃生

聯合報／ 記者尤聰光林伯驊萬于甄／台東即時報導

台東縣政府官員連日拜訪西部縣市行銷觀光，未料，今天下午搭乘的百萬進口廂型車輛，行經國道高速公路時，不明原因起火燃燒，司機緊急將車上5官員疏散，火勢最後雖滅掉，但整輛車已燒到剩骨架。官員餘悸猶存說，「太可怕了！」。

「先聞到燒焦味，就覺得怪怪的。」交通及觀光發展處長卜敏正說，司機發現不對勁後，就將車輛停在路邊，趕緊要他們下車，隨後拿出滅火器到前方噴灑，但白煙越來越濃、白煙變成黑煙，火勢一發不可收拾。

警消據報趕往現場時，廂型車已全面燃燒，消防人員拉水線全力噴灑，花了10分鐘將火勢控制住，起火原因還在進一步調查。車上5名縣府官員幸運全數逃出，沒有受傷大礙，最後安排轉搭車輛繼續行程

據了解，車上5名乘客均為台東縣政府交觀處官員，這幾天公出到西部縣市行銷觀光拜訪，未料，今天下午從高雄搭廂型車北上前往台中途中，不明原因發現車頭引擎室冒煙，最燃燒起來，整過程不到15分鐘。

「太可怕了！好在司機發現得早」一名同行官員餘悸猶存說，原本以為冒白煙而已，但幾秒鐘後就起火了，風勢助燃下，整輛車燒起來，大家都往後退，深怕車子爆炸，所幸過程沒有發生更嚴重的事故，真的是難忘的行程。

台南市消防局今下午約3點20分接獲報案，國道一號新營路段北上294.4公里處有輛8人座廂型車發生火警，派遣麻豆消防分隊前往灌救，消防人員抵達時，廂型車幾乎已陷入火海，所幸，車上包含駕駛及5名乘客已先順利逃出，火勢約3點41分控制撲滅。

台東縣政府官員連日拜訪西部縣市行銷觀光，未料，今天下午搭乘的百萬進口廂型車輛，行經國道高速公路時，不明原因起火燃燒，司機緊急將車上5官員疏散，火勢最後雖滅掉，但整輛車已燒到剩骨架。圖／民眾提供
台東縣政府官員連日拜訪西部縣市行銷觀光，未料，今天下午搭乘的百萬進口廂型車輛，行經國道高速公路時，不明原因起火燃燒，司機緊急將車上5官員疏散，火勢最後雖滅掉，但整輛車已燒到剩骨架。圖／民眾提供
警消據報趕往現場時，箱型車已全面燃燒，消防人員拉水線全力噴灑，花了10分鐘將火勢控制住，但整輛車已燒到剩骨架。圖／民眾提供
警消據報趕往現場時，箱型車已全面燃燒，消防人員拉水線全力噴灑，花了10分鐘將火勢控制住，但整輛車已燒到剩骨架。圖／民眾提供

台東 國道 爆炸 行程

延伸閱讀

國1南下后里段聯結車爆胎 自撞護欄「90度側翻」後火燒車

關西服務區火燒車！烈火吞噬BMW X5 近3百萬燒毀了

楊梅火燒車4死4傷 家屬想了解救援過程惹議 警方回應了

楊梅火燒車4死4傷...展女好轉能點頭溝通 家屬初一重返招魂

相關新聞

百萬進口廂型車開一半火燒車 台東交觀處5官員國道驚險逃生

台東縣政府官員連日拜訪西部縣市行銷觀光，未料，今天下午搭乘的輛，行經國道高速公路時，不明原因起火燃燒，司機...

北斗天后宮天公爐被埋骨 化驗結果是人骨

彰化縣北斗鎮東螺媽天后宮日前發現天公爐竟被埋置疑塗了硃砂的不明骨骸，廟方報警處理，彰化地檢署經化驗後確認是一根長達15公...

獨留2歲童1天僅一瓶牛奶且疑遭虐 檢警約談家長釐清

新北市土城疑似出現虐嬰案，一名2歲陳姓男童全身呈現新舊傷病陷入昏迷遭緊急送醫，警方介入調查後發現，男童父母外出工作時，僅...

土城2歲男童全身瘀傷昏迷送醫 新北社會局將出手調查

新北土城分局昨晚獲報，新北市土城區某民宅有家暴案，一名約2歲男童身上有新舊傷陷入昏迷，新北市社會局表示，後續將配合...

台南市警局發布14名中高階警官人事 三線一星警官異動

台南市警察局今天下午發布14名中高階警官人事升遷調整，其中督察室督察顏水波，調任後勤科科長；督察室督察陳盈菖，調任防治科...

火舞表演者謝岳鵬遭詐騙囚禁脫身 現身桃園反詐親曝20天劫難過程

去年12月網路應徵海外火舞表演工作遭詐騙囚禁的27歲表演者謝岳鵬，歷經20天劫難，成功返回台灣，今獲桃園市警察局邀請擔任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。