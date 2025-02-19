百萬進口廂型車開一半火燒車 台東交觀處5官員國道驚險逃生

台東縣政府官員連日拜訪西部縣市行銷觀光，未料，今天下午搭乘的百萬進口廂型車輛，行經國道高速公路時，不明原因起火燃燒，司機緊急將車上5官員疏散，火勢最後雖滅掉，但整輛車已燒到剩骨架。官員餘悸猶存說，「太可怕了！」。

「先聞到燒焦味，就覺得怪怪的。」交通及觀光發展處長卜敏正說，司機發現不對勁後，就將車輛停在路邊，趕緊要他們下車，隨後拿出滅火器到前方噴灑，但白煙越來越濃、白煙變成黑煙，火勢一發不可收拾。

警消據報趕往現場時，廂型車已全面燃燒，消防人員拉水線全力噴灑，花了10分鐘將火勢控制住，起火原因還在進一步調查。車上5名縣府官員幸運全數逃出，沒有受傷大礙，最後安排轉搭車輛繼續行程。

據了解，車上5名乘客均為台東縣政府交觀處官員，這幾天公出到西部縣市行銷觀光拜訪，未料，今天下午從高雄搭廂型車北上前往台中途中，不明原因發現車頭引擎室冒煙，最燃燒起來，整過程不到15分鐘。

「太可怕了！好在司機發現得早」一名同行官員餘悸猶存說，原本以為冒白煙而已，但幾秒鐘後就起火了，風勢助燃下，整輛車燒起來，大家都往後退，深怕車子爆炸，所幸過程沒有發生更嚴重的事故，真的是難忘的行程。

台南市消防局今下午約3點20分接獲報案，國道一號新營路段北上294.4公里處有輛8人座廂型車發生火警，派遣麻豆消防分隊前往灌救，消防人員抵達時，廂型車幾乎已陷入火海，所幸，車上包含駕駛及5名乘客已先順利逃出，火勢約3點41分控制撲滅。