台北港大型車事故多釀傷亡 警嚴抓違規2天開罰破40萬
八里台北港周遭去年發生多起嚴重車禍，為防制大型車事故發生，蘆洲警連2天在台北港架設移動式地磅，針對大型車實施攔檢、過磅。共舉發超載、裝載砂石未依規定使用專用車廂、貨物滲漏及不服稽查取締等11張違規罰單，開罰金額破40萬元。
蘆洲警分局表示，大型車如胎紋不足就可能影響煞停距離，或行經積水路段無法即時排水產生打滑，甚至爆胎風險；而胎皮脫落或未依規定裝載貨物，可能導致後車因掉落物閃避或因飛濺物影響行車視線而引發交通事故；而超載則可能導致失速、失控、且因車體增加導致撞擊時易造成更嚴重的傷亡。
警方今年1月至2月中旬取締大型車各式違規包括闖紅燈18件、超速13件、超載28件、滲漏飛散18件及其他交通違規258件，共計335件。
蘆洲分局長詹志文表示，警方將持續於大型車必經路段如台北港周邊、八里重劃區、龍米路沿線、五股區新五路結合移動式地磅編排取締專案勤務，針對15噸以上大貨車行駛禁行管制區路段加強取締，提醒駕駛人務必遵守相關交通法規，以保障自身行車安全及其他用路人安全。
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