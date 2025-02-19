台北港大型車事故多釀傷亡 警嚴抓違規2天開罰破40萬

被稱為「台灣首席家醫科醫師」、擔任「林青穀家庭醫學科、精神科及心臟科診所」院長的名醫林青穀，今(19)日被《鏡週刊》爆料狂劈多女。而林青穀昨天就已在臉書發文，暗示這一切都是詐騙集團編造的謠言。

2025-02-19 14:24