快訊

黃國昌首波一級主管亮相 她任政策會執行長、周榆修留任

百萬進口廂型車開一半火燒車 台東交觀處5官員國道驚險逃生

最壞身教！律師勾結詐團騙王明鉅手足千萬 竟還兼任大學法學講師

台北港大型車事故多釀傷亡 警嚴抓違規2天開罰破40萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

八里台北港周遭去年發生多起嚴重車禍，為防制大型車事故發生，蘆洲警連2天在台北港架設移動式地磅，針對大型車實施攔檢、過磅。共舉發超載、裝載砂石未依規定使用專用車廂、貨物滲漏及不服稽查取締等11張違規罰單，開罰金額破40萬元。

蘆洲警分局表示，大型車如胎紋不足就可能影響煞停距離，或行經積水路段無法即時排水產生打滑，甚至爆胎風險；而胎皮脫落或未依規定裝載貨物，可能導致後車因掉落物閃避或因飛濺物影響行車視線而引發交通事故；而超載則可能導致失速、失控、且因車體增加導致撞擊時易造成更嚴重的傷亡。

警方今年1月至2月中旬取締大型車各式違規包括闖紅燈18件、超速13件、超載28件、滲漏飛散18件及其他交通違規258件，共計335件。

蘆洲分局長詹志文表示，警方將持續於大型車必經路段如台北港周邊、八里重劃區、龍米路沿線、五股區新五路結合移動式地磅編排取締專案勤務，針對15噸以上大貨車行駛禁行管制區路段加強取締，提醒駕駛人務必遵守相關交通法規，以保障自身行車安全及其他用路人安全。

警方針對大型車滲漏開出罰單。記者黃子騰／翻攝
警方針對大型車滲漏開出罰單。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警於台北港周遭設置移動式地磅攔檢。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警於台北港周遭設置移動式地磅攔檢。記者黃子騰／翻攝

交通事故 八里 台北港

延伸閱讀

影／台南警揭車禍肇事主因：支線道車不讓幹線道肇事

曳引車撞女警致毀容重傷 分局長向里民講解「內輪差」

台中警執行春節交通安心大執法 交通死傷降幅近一成

新北八里國中遷到台北港文中一用地 估121年完工

相關新聞

百萬進口廂型車開一半火燒車 台東交觀處5官員國道驚險逃生

台東縣政府官員連日拜訪西部縣市行銷觀光，未料，今天下午搭乘的輛，行經國道高速公路時，不明原因起火燃燒，司機...

獨／高雄大同醫院醫用管線標示遭惡搞 「塗白」畫面曝光

高雄市立大同醫院今年起委託長庚體系經營，但移交前後，院內醫用氣體管路卻遭人塗上白漆，本報今早獨家揭露後，取得該醫用管線毀...

北斗天后宮天公爐被埋骨 化驗結果是人骨

彰化縣北斗鎮東螺媽天后宮日前發現天公爐竟被埋置疑塗了硃砂的不明骨骸，廟方報警處理，彰化地檢署經化驗後確認是一根長達15公...

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

被稱為「台灣首席家醫科醫師」、擔任「林青穀家庭醫學科、精神科及心臟科診所」院長的名醫林青穀，今(19)日被《鏡週刊》爆料狂劈多女。而林青穀昨天就已在臉書發文，暗示這一切都是詐騙集團編造的謠言。

影／空調壞了車窗起霧 宜蘭車撞分隔島「烏龜翻」釀2傷

宜蘭冬山鄉省道昨天發生自小客車撞分隔島意外，駕駛左前輪撞到分隔島後，整輛車往右側翻覆，四輪朝天，駕駛與乘客夫妻飽受驚嚇。...

2男子持可疑「水果禮盒」 竟查獲7公斤毒品

臺北市政府警察局南港分局於農曆春節前接獲線報，稱有人於南港區福德街一帶吸食毒品，員警到場果真見2名男子公然吸食K菸，並於現場查獲水果禮盒裡藏有毒品愷他命總計7公斤，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。