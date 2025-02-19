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北斗天后宮天公爐被埋「硃砂骨骸」 化驗結果出爐：是人骨

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北斗天后宮天公爐被埋骨 化驗結果是人骨

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮東螺媽天后宮日前發現天公爐竟被埋置疑塗了硃砂的不明骨骸，廟方報警處理，彰化地檢署經化驗後確認是一根長達15公分的人骨，目前檢方列相字案調查中。

北斗鎮東螺媽天后宮在2月1日大年初四香爐突發爐，廟方清香爐時，一隻黑狗一直在旁邊狂吠不離開，不久竟清出一根逾十公分的骨頭，廟方人員把骨頭取出後，黑狗就不叫了，並跑走。

北斗天后宮執行長林建成說，這根骨頭上還疑似以紅色硃砂畫上一條線，且骨頭也有鋸斷痕跡，懷疑是咀咒行為，要來破壞東螺媽的香火，不知是不是東螺媽香火鼎盛而遭忌，或是什麼下降頭要害人的行為，因不知骨頭是動物或人骨，因此報警處理，希望能揪出不肖人士。

彰化地檢署表示，已將骸骨送化驗，確認是人骨，列相字案調查中。北斗警分局也已調閱周邊相關監視器釐清案情，但因天公爐旁並未設監視器，目前還在清查中。

北斗天后宮在大年初四發現天公爐內竟被放了不明骨骸，骨頭還疑似以紅色硃砂畫上一條線。圖／民眾提供
北斗天后宮在大年初四發現天公爐內竟被放了不明骨骸，骨頭還疑似以紅色硃砂畫上一條線。圖／民眾提供
北斗天后宮在大年初四發現天公爐內竟被放了不明骨骸，懷疑有人惡意下降術挑釁。圖／民眾提供
北斗天后宮在大年初四發現天公爐內竟被放了不明骨骸，懷疑有人惡意下降術挑釁。圖／民眾提供

天后宮

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